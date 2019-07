vor 56 Min.

Kaufering: Kritik an der Personalpolitik in der Verwaltung

Der Krankenstand in der Kauferinger Verwaltung sorgt für Gesprächsstoff. Was die Kritiker bemängeln.

Von Thomas Wunder

Der Abschied von Geschäftsstellenleiter Rainer Biedermann ist weiterhin ein Thema in Kaufering. In einem Leserbrief in unserer Zeitung wurde er wegen seiner Personalpolitik kritisiert. Bei der Nominierungsversammlung der SPD sagte Sascha Kenzler, der Fraktionssprecher der UBV, der Krankenstand in der Verwaltung sei nie höher gewesen als zurzeit.

Sascha Kenzler hatte eine Stabilisierung der Personalsituation im Rathaus gefordert. In dem Leserbrief im LT sei nicht zu Unrecht die Frage aufgeworfen worden, ob Fürsorge und Dienstaufsichtspflicht im Rathaus nicht gegriffen hätten. „Einige Vorwürfe mögen zutreffen, der gegen den Personalreferenten aber sicherlich nicht“, sagte Kenzler.

Mit der Ursachenforschung begonnen

Personalreferent im Marktgemeinderat ist Thomas Salzberger. Er berichtete bei der Nominierungsversammlung von etlichen Gesprächen mit Mitarbeitern der Verwaltung, denen er seine Hilfe angeboten habe. Sascha Kenzler kritisierte, dass nahezu alle Personalentscheidungen seit Amtsantritt von Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler ohne Beteiligung des Personalreferenten erfolgt seien. „Mit der Ursachenforschung der desolaten Situation des Personals im Rathaus wurde gerade erst begonnen.“

Seit dem Rücktritt von Bärbel Wagener-Bühler führt Zweite Bürgermeisterin Gabriele Triebel (GAL) die Geschäfte. Sie will sich zu internen Vorgängen innerhalb der Verwaltung nicht äußern. Nur so viel: „Die Verwaltung funktioniert. Es braucht sich niemand Sorgen machen.“ Alle Aufgaben könnten zur Zufriedenheit erledigt werden.

Kein offizieller Anspruch

Und die Kritik an der Personalpolitik? Sie als Stellvertreterin sei im Vorfeld von Wagener-Bühler informiert worden, sagt Gabriele Triebel. Und der Personalreferent? Der habe, anders als der Betriebsrat, keinen offiziellen Anspruch, bei jeder Personalentscheidung dabei zu sein. Geschäftsstellenleiter Rainer Biedermann war gestern nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

