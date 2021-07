Kaufering

Mehr Platz am künftigen Standort für Kauferinger Feuerwehr

Auf dem jetzigen Containerplatz in Kaufering soll das neue Feuerwehrhaus errichtet werden. In dem Zuge wird in dem Bereich auch die Verkehrsführung neu gestaltet. Eine Debatte im Marktgemeinderat gab es bei der Frage, wo Einsatzkräfte künftig bei einer Alarmierung aufs Gelände fahren sollen.

Plus Das neue Feuerwehrhaus in Kaufering ist am jetzigen Containerplatz geplant. Der Bauamtsleiter stellt die Verkehrsführung vor. Gemeinderäte sehen in Zufahrtsregelung eine Gefahrenquelle.

Von Christian Mühlhause

Im Fall eines Brandes, Unfalls oder anderen Einsatzes muss es bei der Feuerwehr schnell gehen. Wie die Rettungskräfte in Kaufering künftig zügig und sicher an- und ausrücken können, wenn das neue Feuerwehrhaus in Betrieb ist (LT berichtete), über diese Frage diskutierte der Kauferinger Gemeinderat. Es ging auch darum, ob ein weiteres in dem Zusammenhang angedachtes Großprojekt überhaupt noch verfolgt werden sollte, angesichts der finanziellen Herausforderungen, vor denen der Markt steht.

