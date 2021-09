Nach Einbrüchen in Kaufering: Polizei ermittelt Verdächtigen

Anfang Juli wird eine Praxis in Kaufering verwüstet und in eine Baustelle eingebrochen. Wie die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt hat.

Wie die Polizei meldet, hatten sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Praxis in der Viktor-Frankl-Straße in Kaufering verschafft. Die Täter entwendeten Bargeld im Wert von etwa 50 Euro. Zudem verwüsteten sie massiv den Küchenbereich, die Umkleiden sowie die sanitären Einrichtungen der Praxis. Unter anderem wurden die Toiletten verstopft, Sachen beschädigt sowie die Wasserhähne aufgedreht und laufen gelassen. Dadurch entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro.

Mehrfach in eine Baustelle in Kaufering eingebrochen

Des Weiteren drangen der oder die Unbekannten ebenfalls Anfang Juli mehrfach in eine Baustelle in der Viktor-Frankl-Straße in Kaufering ein. Dort wurden ein Schlüssel sowie diverse Getränke entwendet. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist für die Polizei ein Zusammenhang der Taten naheliegend.

Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen konnte nun anhand einer Fingerabdruckspur ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 56-jährigen Mann. (lt)

