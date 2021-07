Naturthemen beschäftigen Kauferinger bei Bürgerversammlung

Bei der Bürgerversammlung in Kaufering gibt es kritische Nachfragen zu angedachtem Naherholungsgebiet und öffentlichen Grünflächen. Der Bauamtsleiter berichtet Kurioses.

Themen rund um die Natur und öffentliche Grünflächen bewegten die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kauferinger Bürgerversammlung vor allem. Bauamtsleiter Andreas Giampa, der zu den Themen Stellung nahm, hatte durchaus Kurioses zu berichten.

Ihre Fragen mussten die Bürger im Vorfeld einreichen und die Verwaltung nahm dann bei der Versammlung dazu Stellung. Ein Teilnehmer wollte wissen, wie es die Marktgemeinde mit der Nutzung ihrer öffentlichen Grünflächen hält und wie diese gepflegt werden. Öffentliche Grünflächen seien „ein heißes Thema in Kaufering“, informierte Andreas Giampa und zählte einige Fälle auf, mit denen sich die Kommune schon habe auseinandersetzen müssen auf ihren Grünflächen. „Das fängt bei Privatgärten an, die erweitert wurden, geht weiter über den Anbau von Obst und Gemüse, das Aufstellen von Spielgeräten bis hin zum Anlegen von Komposthaufen. Zuletzt ist es besser geworden, weil wir verstärkt kontrollieren.“

Kaufering arbeitet an Grünordnungskonzept

Zum Thema Pflege von Grünflächen äußerte Giampa, dass die Meinungen zu dem Thema auseinandergehen. Die Kommune erarbeite derzeit mit Vertretern des Landratsamts aber ein Grünordnungskonzept, dass dieses Jahr noch im Marktgemeinderat beraten werden solle. Auch ein Baumkataster soll angelegt werden. „Ich denke, dass wir in Kaufering insgesamt auf einem guten Weg sind mit unseren Bäumen und Blühwiesen.

Ums Thema Naherholungsgebiet ging es in der zweiten Anfrage des Abends. Eine Bürgerin wollte wissen, ob das Thema ohne Bürgerbeteiligung vorangetrieben werde. Geschäftsstellenleiter Dominic Jödicke sagte, dass es eine Ideensammlung von Studierenden gebe, die frei von allen Vorgaben Vorschläge machen konnten. „Wann wir was, wo möglicherweise umsetzen, ist noch völlig unklar. Wenn wir so weit sind, bringen wir das Thema erst in den Marktgemeinderat und werden dann auch die Bürger beteiligen.“ Die Ideensammlung stammt aus der Zusammenarbeit des früheren Revierförsters Ludwig Pertl mit der Hochschule Weihenstephan.

Naturdenkmal im Kauferinger Süden entwickelt sich "prächtig"

Positives konnte Andreas Giampa zum Naturdenkmal Gleisdreieck berichten, das südlich von Kaufering liegt. Der Bereich sei erweitert worden und entwickle sich "prächtig". In der Hurlacher Heide gewonnenen Samen – diese passen auf magere, das heißt nährstoffarme Trockenstandorte im Lechtal – werden dort ausgebracht. Auch das Mähgut aus der Hurlacher Heide, die auch auf Kauferinger Flur liegt, werde dort verteilt.

Die Versammlung leitete Zweite Bürgermeisterin Gabriele Hunger (CSU), weil sich Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) im Krankenstand befindet, informierte Hunger.