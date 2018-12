vor 60 Min.

Kaufering: Neuer Leiter für die Kommunalwerke

Die Lechrain-Bürgermeister blicken zurück und voraus. Heute Bärbel Wagener-Bühler aus Kaufering. Warum es an ihr derzeit auch kritische Stimmen in der Marktgemeinde gibt.

Von Thomas Wunder

Zwischen den Jahren ist Zeit, Bilanz zu ziehen und vorauszublicken. Auch in der Kommunalpolitik. Unsere Zeitung hat die Lechrain-Bürgermeister deswegen befragt. Unsere Serie beginnt heute mit Kauferings Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler.

Kaufering Seit April ist Bärbel Wagener-Bühler Bürgermeisterin in Kaufering. Anders als ihre Kollegen am Lechrain muss sie sich keine Gedanken über eine mögliche Wiederwahl bei den Kommunalwahlen im Frühjahr 2020 machen. Im Mittelpunkt ihres Rück- und Ausblicks stehen die Kommunalwerke, die ab Januar einen neuen Leiter erhalten.

Was war die wichtigste Entscheidung in Kaufering im Jahr 2018?

Wagener-Bühler: Mir persönlich war am wichtigsten – neben allen Projekten, die ich weiter angestoßen habe wie die Sanierung/Erweiterung des Kinderhaus Don Bosco, Neubau /Sanierung des Feuerwehrhauses und Geschosswohnungsbau in Lechfeldwiesen V – dass wir einen Werkleiter für die Kommunalwerke gefunden haben, der am 1. Januar 2019 seinen Dienst beginnt. Ihm wird ein Beratungsunternehmen zur Seite stehen, das über große Erfahrung in der Betreuung und Restrukturierung von Kraftwerksanlagen des gleichen Bautyps verfügt.

Was soll mit dem neuen Leiter erreicht werden?

Wagener-Bühler: Mit dem neuen Werkleiter gemeinsam wird eine Zustands- und Prozessanalyse für das Biomasseheizkraftwerk erarbeitet. So können wir dann auf Basis einer unabhängigen und qualifizierten Expertenempfehlung entsprechende Entscheidungen für die zukünftige Handhabe des Biomasseheizkraftwerkes treffen, um uns in die Gewinnzone zu bewegen.

Was war 2018 das emotionalste Ereignis für Sie als Bürgermeisterin?

Wagener-Bühler: Das emotionalste Ereignis für mich persönlich war der Gottesdienst in St. Leonhard anlässlich meines Dienstantritts und die Menschen, die ihn mitgestalten und sich mit mir und über mich gefreut haben.

Welches Projekt ist das Wichtigste im Jahr 2019?

Wagener-Bühler: Das ist schwierig, mich auf eines zu begrenzen, weil mein Aufgabengebiet so groß ist. Im sozialen und gerontologischen Bereich wird es der/die „Miteinander-ManagerIn in Kaufering“ sein, im Baubereich das neue Baugebiet Lechfeldwiesen V und im Umweltbereich unser neuer Klimaschutzbeirat mit den dazugehörigen Klimaschutzprojekten.

Wie haben Sie sich eingelebt?

Wagener-Bühler: Ich habe mich gut eingelebt. Das Amt bereitet mir viel Freude, ich lerne täglich Neues und ich freue mich über die Möglichkeit, Dinge zum Guten für Kaufering bewegen zu können.

Nach ihrer Wahl zur Bürgermeisterin ist Bärbel Wagener-Bühler nach Kaufering gezogen, in direkte Nachbarschaft des Rathauses. Zuvor hatte sie mit ihrer Familie in München gelebt. Mittlerweile ist die 46-Jährige wieder umgezogen. Nach Landsberg, was in Kaufering auch kritische Stimmen hervorruft. Auf Nachfrage unserer Zeitung nennt Bärbel Wagener-Bühler private Gründe für den Umzug.

Als hauptamtliche Bürgermeisterin hat Wagener-Bühler keine „Residenzpflicht“. Sie muss also nicht an dem Ort wohnen, in dem sie Bürgermeisterin ist. Sie sieht darin auch praktisch kein Problem. Von ihrer neuen Wohnung im Landsberger Westen sei sie relativ schnell im Rathaus in Kaufering.

