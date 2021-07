Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Schülerin

In Kaufering kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer jungen Radfahrerin. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer jungen Radfahrerin ist es am Freitag in Kaufering gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 49-jähriger Autofahrer gegen 13.45 Uhr auf der Hiltistraße in Kaufering an einem haltenden Schulbus vorbei. Kurz vor dem Schulbus querte ein schätzungsweise zwölfjähriges Mädchen die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer leitete noch eine Notbremsung ein. Einen Zusammenstoß mit dem Kind auf dem Fahrrad konnte er jedoch nicht mehr vermeiden.

Das Mädchen prallte mit dem Fahrrad gegen die Beifahrerseite des Pkws. Der Autofahrer aus dem Augsburger Landkreis sprach noch mit dem Mädchen, musste jedoch im Weiteren Verlauf seinen Wagen an den Fahrbahnrand fahren. In diesem kurzen Zeitraum entfernte sich die Schülerin laut Polizeibericht vom Unfallort, ohne ihre Personalien anzugeben. Augenscheinlich war das Kind nicht verletzt.

Polizei bittet um Hinweise

Zur Beschreibung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Schülerin einen blau-weißen Fahrradhelm und einen Schulranzen trug. An dem Pkw entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Die Polizei bitte Zeugen, sich unter 08191/932-0 zu melden. Ebenso bitte die Polizei das Mädchen, sich unter der Telefonnummer zu melden. Sollte sich ein Mädchen ihren Eltern bezüglich eines solchen Vorfalles anvertraut haben, so werden diese gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei in Landsberg unter oben genannter Nummer zu melden. Dies gilt entsprechend auch für andere Personen, die von dem Mädchen über den Vorfall erfahren haben. (lt)