Reaktionen: CSU Kaufering wählt den Vorsitzenden ab

Plus Dr. Thomas Harbich verliert den CSU-Vorsitz in Kaufering. Ihn ärgert die Art und Weise. Wer sein Nachfolger ist und wie die Reaktionen ausfallen.

Mit einer Überraschung hat die Vorstandswahl der Kauferinger CSU geendet. Der bisherige Vorsitzende Dr. Thomas Harbich wurde von den Mitgliedern abgewählt. Er erhielt zehn der abgegebenen gültigen Stimmen und sein Gegenkandidat 16. Geplant war das allerdings ganz anders.