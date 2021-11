Kaufering

Sicherheitswacht in Kaufering: „Wir sind ja keine Cowboys“

Seit einem Jahr ist die Sicherheitswacht auch in Kaufering unterwegs. Wann sie wo auftaucht, bleibt ihr Geheimnis, aber bei den Bürgerinnen und Bürgern kommt der zusätzliche Schutz gut an.

Von Margit Messelhäuser

Der Rathausplatz in Kaufering zählt zu den Punkten, an denen es sich für die Sicherheitswacht lohnt, „mal vorbei zu schauen“. Vor einem Jahr wurde das Gebiet der Sicherheitswacht, die es seit 2018 in Landsberg gibt, unter anderem auf Kaufering ausgeweitet. Im Frühjahr soll der Personalstamm auch aufgestockt werden. Ein Mitarbeiter erzählt von seinen Erfahrungen.

