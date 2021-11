Kaufering

vor 19 Min.

So wird auf den Lechfeldwiesen in Kaufering gebaut

Plus Im Norden von Kaufering sollen 170 neue Wohnungen entstehen. Jetzt ist klar, wie die Gebäude aussehen und angeordnet werden. Wie hoch die Kosten geschätzt werden.

Von Thomas Wunder

Noch ist auf der Fläche zwischen Hessenstraße und Berliner Ring im Norden von Kaufering Wiese. Doch in den nächsten Jahren sollen dort, im Baugebiet „Lechfeldwiesen V“, 170 Wohnungen in zehn Gebäuden entstehen. In ihrer jüngsten Sitzung wurde den Marktgemeinderäten jetzt vorgestellt, wie dort gebaut werden soll. Die Kosten für das Projekt waren in der Sitzung kein Thema. Unsere Zeitung hat deswegen bei Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) nachgefragt.

