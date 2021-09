Tankstellenräuber bedroht in Kaufering Angestellte mit Waffe

Ein Unbekannter überfällt in Kaufering eine Tankstelle. Er bedroht mit einer Waffe eine Mitarbeiterin und erbeutet Bargeld.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag eine Tankstelle in der Haidenbucherstraße in Kaufering überfallen und einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Das gab das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag bekannt. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Gegen 20.50 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass soeben ein Mann eine Angestellte der Tankstelle in der Haidenbucherstraße mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert hat. Nachdem die Mitarbeiterin dieser Aufforderung nachgekommen war und dem Unbekannten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag übergeben hatte, flüchtete der Mann. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung mit zahlreichen Polizeistreifen blieb erfolglos.

So wird der Täter in Kaufering beschrieben

So wird der Mann beschrieben: rund 1,70 Meter groß, etwa 35 bis 40 Jahre alt, hellhäutig, schlank, sprach Hochdeutsch, bekleidet mit einem grauen Kapuzenoberteil, dunkler Basecap, einer blauen Jeans und dunklen Schuhen. Die Person trug eine FFP-2 Maske und führte eine graue Umhängetasche und einen beigen Stoffbeutel mit.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Überfall machen können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

