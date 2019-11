Kaufering: Trauer um Pfarrer Hans-Joachim Schaffer

Plus Der evangelische Pfarrer Hans-Joachim Schaffer aus Kaufering ist tot. Er war auch als Schiffpfarrer unterwegs.

Fast 20 Jahre lebte der evangelische Pfarrer Hans-Joachim Schaffer zuletzt in Kaufering. Jetzt ist er im Alter von 83 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Er hinterlässt seine Ehefrau Ingrid, eine Tochter und einen Sohn sowie zwei Enkelkinder.

Als Ruhestandspfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde, als Vorleser beim literarischen Nachmittag oder als Mitglied des Motettenchors hat Hans-Joachim Schaffer viele neue Freunde in Kaufering gewonnen. Überhaupt hatte der 83-Jährige einen großen Freundeskreis, wie seine Frau Ingrid im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. Schließlich sei ihr Mann Zeit seines Lebens sehr aktiv gewesen, unter anderem als Schiffspfarrer auf Kreuzfahrtschiffen in aller Welt oder auch als Kabarettist bei Kirchentagen.

Die erste Pfarrerstelle hatte er in Lichtenstein

Geboren wurde Hans-Joachim Schaffer am 13. Oktober 1936 in Breslau. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs er in Pfaffenhofen an der Ilm auf. Nach Abitur und Studium trat er 1966 seine erste Pfarrerstelle im Fürstentum Lichtenstein an. Fünf Jahre blieb er dort mit seiner kleinen Familie, ehe er 1971 nach Unterhaching wechselte. Von 1984 war Schaffer Pfarrer in Pullach. Von dort zog er vor 19 Jahren mit seiner Familie nach Kaufering, wo er bis zuletzt lebte.

Die Trauerfeier mit Beerdigung findet am Montag, 18. November, um 10.30 Uhr in der evangelischen Jakobuskirche in Pullach statt.