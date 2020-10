vor 17 Min.

Kaufering: Unbekannter schlägt Mann Flasche auf den Kopf

Am Kauferinger Bahnhof geraten zu später Stunde zwei Männer in Streit. Dann schlägt der andere mit einer Flasche zu.

Die Polizei Landsberg sucht nach einem Unbekannten, der am späten Donnerstagabend in Kaufering einen anderen Mann verletzt hat. Gegen 23.30 Uhr gerieten die beiden in Streit. Laut Polizei schlug der Täter dem 30-Jährigen eine Flasche gegen den Kopf. Mit hoher Wahrscheinlichkeit flüchtete er danach mit einem Zug in Richtung München, so die Polizei. Der 30-Jährige wurde mit Kopfschmerzen vorsorglich in eine Klinik gebracht. (lt)

Zeugen Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08191/932-0 um Hinweise. Der Unbekannte war rund 1,80 Meter groß, etwa 25 Jahre alt und schlank.

