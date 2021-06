Unterstützung für die Senioren in Kaufering

Plus Mitglieder des Seniorenbeirats berichten über ihre Erfahrungen. Ein Quartiersmanager soll die Lebensbedingungen für die ältere Generation verbessern.

Der Kauferinger Seniorenbeirat bemüht sich darum, ältere Menschen mit Angeboten aus der Einsamkeit zu holen. Das funktioniert aber unterschiedlich gut, wie sich während einer gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für Generationen, Soziales, Sport und Kultur des Marktgemeinderats zeigte. Dort ging es auch um die geplante Stelle eines Quartiersmanagers, die sich um Senioren in ganz Kaufering kümmern soll. Was diese Person leisten soll und kann, war Thema des Treffens.