"Volksfest to go" startet am Freitag in Kaufering

In Kaufering beginnt am Freitag das "Volksfest to go" auf dem Festplatz an der Bayernstraße.

Plus In Kaufering beginnt am Freitag das "Volksfest to go". Es dürfen deutlich mehr Gäste aufs Festgelände an der Bayernstraße als 2020. Was die Maß Bier kostet.

Von Christian Mühlhause

Wer an Volksfeste denkt, hat volle Bierzelte und Fahrgeschäfte vor seinem geistigen Auge, doch wegen der Corona-Pandemie fallen heuer bereits zum zweiten Mal viele Volksfeste aus, darunter auch das Oktoberfest in München. Einen anderen Weg geht der Markt Kaufering, wo auch in diesem Jahr wieder ein Volksfest to go ab dem 13. August stattfinden wird. Was genau geplant und unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln möglich ist, hat das LT bei Festwirt Jochen Mörz und dem Markt Kaufering nachgefragt.

