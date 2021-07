Kaufering

vor 18 Min.

Was Bischof Meier mit seiner Heimatgemeinde Kaufering verbindet

Plus Der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier stammt aus Kaufering und trägt sich als erster in das neue Goldene Buch des Marktes ein. Im LT-Gespräch erzählt er von seiner Jugend und was ihn an Italien beeindruckt.

Von Margit Messelhäuser

Gut möglich, dass der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier nach seinem Eintrag ins Goldene Buch des Marktes Kaufering noch einen kleinen „Schlenker“ auf dem Heimweg gemacht hat. Durch die Hans-Meier-Straße und vielleicht auch vorbei an seinem Elternhaus. Der Bischof, der im Juli seinen 61. Geburtstag feiert, ist seiner Heimatgemeinde noch eng verbunden, das und vieles mehr erzählt er im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt.

