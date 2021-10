Was wird aus der gefährlichen Kreuzung in Kaufering?

Plus Seit Jahren wird in Kaufering über den Umbau der Kreuzung Augsburger Straße/Viktor-Frankl-Straße diskutiert. Zwei Optionen sind nun vom Tisch. Wie es weitergeht.

Sie ist eine der Gefahrenstellen in Kaufering: Die Kreuzung von Augsburger- und Viktor-Frankl-Straße. Immer wieder kommt es zu Unfällen und der Verkehr staut sich an der Stelle. Täglich sind dort laut Bauamtsleiter Andreas Giampa etwa 25.000 Fahrzeuge unterwegs. Er stellte jetzt im Planungsausschuss die vier möglichen Umbauvarianten für die Kreuzung vor und äußerte sich zu den damit verbundenen Kosten.