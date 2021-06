Kaufering

19:05 Uhr

Weil und Kaufering einigen sich bei Mittelschülern

Plus Seit seinem Amtsantritt kämpft Thomas Salzberger dafür, dass Kauferinger Schüler nicht mehr nach Weil fahren müssen. Die Gemeinden unterzeichnen eine Vereinbarung.

Von Christian Mühlhause

Es war ein Thema, das Thomas Salzberger nach seiner Wahl zum Kauferinger Bürgermeister im Jahr 2019 sofort anging: Mittelschüler aus der Marktgemeinde, Igling und Hurlach, die in Weil zur Schule gehen, sollen wieder in Kaufering unterrichtet werden (LT berichtete). Am Mittwoch haben Thomas Salzberger und Weils Bürgermeister Christian Bolz eine Vereinbarung unterzeichnet und informiert, wie die Neuregelung aussehen und ab wann sie gelten soll.

