Wirtschaftsminister Aiwanger eröffnet Biergartensaison in Kaufering

Landsberger Gastronomen dürfen in ihren Außenbereichen wieder bewirten. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger eröffnet die Biergartensaison in Kaufering.

Viele Menschen haben diesem Tag entgegengefiebert: Seit heute darf in bayerischen Landkreisen und Städten mit einer stabilen Sieben-Tages-Inzidenz unter 100 die Außengastronomie wieder öffnen. Der Kreis Landsberg (der Wert liegt am Montag bei 74) gehört dazu - schon am Mittag war bei strahlendem Sonnenschein in der Stadt auf einigen Terrassen kaum mehr ein Platz frei.

Den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zieht es heute zum "Gasthof zur Brücke" in Kaufering. Gemeinsam mit Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga Bayern), wird er dort ab 15 Uhr die Biergartensaison symbolisch eröffnen. Ein ausführlicher Bericht folgt.

