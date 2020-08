vor 18 Min.

Kaufering feiert ein „Volksfest to go“

Plus Festwirt Jochen Mörz passt sich den Gegebenheiten in Corona-Zeiten an. Statt im Bierzelt wird Kaufering im Biergarten gefeiert. Auch sonst läuft nicht alles wie gewohnt.

Von Christian Mühlhause

Die weltberühmte Wiesn fällt aus, Vereinsfeste sind abgesagt oder verschoben und auch das traditionelle Kauferinger Volksfest findet heuer aufgrund der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Weise statt. Dank Festwirt Jochen Mörz und der Gemeinde Kaufering kann aber dennoch von Freitag, 28. August bis Sonntag, 13. September, gefeiert werden. Unter dem Motto „Volksfest to go“ gibt es an der Bayernstraße in Kaufering ein neues Konzept.

Auch wenn die Bierprobe, der Festzug zur Eröffnung mit anschließendem Bieranstich und vieles mehr heuer ausfallen müssen, haben die Umstände durch die Corona-Krise für die Fans des Kauferinger Volksfestes doch noch etwas Versöhnliches zu bieten: Es kann länger gefeiert werden, denn ursprünglich war geplant, das Fest vom 3. bis 7. September steigen zu lassen.

Bis zu 400 Gäste finden im Biergarten Platz

„Wir brauchen zwei bis drei Wochenenden, damit es sich unter den geltenden Corona-Auflagen für uns rechnet. Deswegen geht das Fest bis zum 13. September“, sagt Festwirt Jochen Mörz. Ein Bierzelt werde es, schon wegen der damit verbundenen Kosten, nicht geben, einen Biergarten aber schon, informiert Mörz. An 40 Tischgarnituren mit je zehn Plätzen können sich im Biergarten auf dem Volksfestplatz an der Bayernstraße bis zu 400 Gäste gleichzeitig aufhalten. „Unsere Erfahrungen aus Mammendorf und Puchheim zeigen aber, dass an gut besuchten Tagen 250 bis 300 kommen“, sagt Mörz.

Als Sonnen- und auch Regenschutz werden für die Besucher fünf mal fünf Meter große Sonnenschirme aufgestellt. Zum Vergleich: Das Bierzelt, das normalerweise aufgebaut wird, hat ein Fassungsvermögen von 1900 Gästen. Essen und Getränke können sich die Gäste beim „Volksfest to go“ an einer Theke bestellen und abholen. Zubereitet werde das Essen in einem 90 Quadratmeter großen Küchenzelt. Es gilt in dem Bereich die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Innerhalb von Kaufering gibt es einen Lieferservice

Bei einer Bestellung von mindestens 30 Euro gebe es zusätzlich einen Lieferservice innerhalb Kauferings, wie der Festwirt erläutert. Dann werden Haxn, Hendl und Steckerlfisch nach Hause geliefert. Zudem gibt es einen Schankwagen. Gemäß des Mottos „Volksfest to go“ besteht auch die Möglichkeit, Essen und Getränke vor Ort abzuholen und mit nach Hause zu nehmen – nach vorheriger Bestellung per Mail oder Telefon.

Die Maß Helles gibt es heuer für 6,20 Euro – zudem werden weitere alkoholische und alkoholfreie Getränke angeboten. Auf dem Festplatz warten ein Kinderkarussell und ein Süßwarenstand.

Donnerstags bis samstags treten Bands am Abend auf und am Sonntag auch von Mittag bis 15 Uhr. Die Musiker erhalten keine Gage, werden aber um Spenden der Besucher bitten, so Jochen Mörz. Für ihn selbst sei die Veranstaltung vor allem wichtig, um wahrgenommen zu werden. „Nach den bisherigen Erfahrungen wird am Ende für uns ein kleiner Verlust oder Gewinn stehen.“

Gutscheine für die Senioren

Jochen Mörz lobt im Vorfeld des Volksfests die Marktgemeinde Kaufering, weil diese der Austragung des Volksfests zugestimmt habe. Auch wenn der Tag der Betriebe, der Festgottesdienst und der seit Jahren zum Volksfest gehörende Seniorennachmittag ausfallen müssen. Alternativ erhalten aber alle berechtigten Senioren des Marktes Kaufering auf Antrag ihre Gutscheine für ein halbes Hähnchen und ein Getränk.

Diese werden laut einer Pressemitteilung der Gemeinde Kaufering per Post zugeschickt. Eine Abholung im Rathaus ist in diesem Jahr nicht möglich. Beantragt werden können die Gutscheine im Übrigen über das Antragsformular in der August-Ausgabe des Kauferinger Mitteilungsblatts.

