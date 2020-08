19:59 Uhr

Kaufering sucht die Künstler und Sportler des Jahres

In der Lechauhalle werden am 7. September die Gewinner der Abstimmung ausgezeichnet.

In Kaufering werden bald die Auszeichnungen Sportler und Künstler des Jahres verliehen. Neuigkeiten gibt es auch zum Volksfest.

Wer wird Sportler/in, Mannschaft, Musiker/in und Band/Chor des Jahres in Kaufering? Die Kauferinger haben es selbst in der Hand. Das das Online-Voting auf der Homepage der Marktgemeinde ist freigeschaltet. Zum allerersten Mal werden diese Auszeichnungen vergeben. Im September werden dann die Trophäen überreicht.

Eigentlich wollte Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) mit einer Sportler- und Künstlerehrung neuen Schwung in das in den vergangenen Jahren unter Besucherschwund leidende Volksfest bringen. „Die Sportlerehrung am Montag, 7. September, wäre am letzten Tag des Volksfestes gewesen“, erläutert Salzberger. So war der Plan für die alljährlich im September stattfindende Traditionsveranstaltung am Festplatz an der Bayernstraße. Doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. Das Volksfest kann nicht in der gewohnten Form stattfinden, sondern nur in der Form „To Go“. Festwirt-Familie Mörz kommt von 28. August bis 13. September mit Biergarten, Kinderkarussell, Süßwarenstand, Livemusik und bayerischen Schmankerln.

Dennoch wird die Sportler- und Künstlerehrung über die Bühne gehen. Am besagten 7. September findet sie von 19 bis 21 Uhr in der Lechauhalle statt – vorausgesetzt, die Corona-Lage verschlimmert sich nicht. „Bis zu 200 Personen können wir unter Einhaltung der Mindestabstände in der Halle unterbringen“, erläutert der Bürgermeister. Wer nicht live vor Ort dabei sein kann, der kann sich das Ganze bequem von zu Hause oder unterwegs aus anschauen. Denn der Ehrungsabend soll auf einem Youtube-Kanal der Marktgemeinde gestreamt werden.

Der Abend in der Lechauhalle verspricht kurzweilig zu werden.

Dominic Wimmer, Redakteur des Landsberger Tagblatts, wird die Veranstaltung moderieren und die Nominierten zu kurzen Interviews auf die Bühne bitten, bis die mit Spannung erwarteten Entscheidungen fallen und das Geheimnis um die Preisträger gelüftet wird. Auch in Sachen Laudatio auf den jeweiligen Preisträger wird es spannend. Wie bei den Oscars wird jeweils eine andere Person den jeweiligen Gewinner präsentieren.

Laut Bürgermeister Thomas Salzberger soll sich die Veranstaltung in den nächsten Jahren im Veranstaltungskalender etablieren.

Nominiert sind:

Sportler/in In der Kategorie ist unter anderem der Bundesligafußballer Florian Neuhaus nominiert. Er spielt für Borussia Mönchengladbach und spendete seiner Heimatgemeinde im April 250 000 Euro. Mit dem Geld wurden Bürger, Einrichtungen und Firmen unterstützt, die von dem coronabedingten Lockdown besonders betroffen waren. Nominiert ist in der Kategorie zudem Floorballer Maximilian Falkenberger. Er gehört zu den Leistungsträgern der Bundesligateams Red Hocks. Dritte Kandidatin in der Kategorie ist Leichtathletin Iris Hill . Bei der Europameisterschaft der Masters setzte sich die Kauferinger Stabhochspringerin vergangenes Jahr klar gegen ihre Konkurrenz durch. Die Siegeshöhe von 3,35 Metern in der Altersklasse W 50 war gleichzeitig neuer Meisterschaftsrekord.





Teams Bei den Mannschaften sind unter anderem die Floorballer von den Red Hocks nominiert, die den Klassenerhalt in der Bundesliga schafften. Sie treten gegen den Ruder Club am Lech an, der mit Theis Hagemeister einen WM-Medaillengewinner in der Altersklasse U 23 in seinen Reihen hat. Dritter Aspirant auf den Titel ist die Fechtabteilung des VfL Kaufering .





Musiker Bei den Musikern ist Felix Mathy nominiert. Der Dirigent ist unter anderem als früherer Leiter des Weihnachtskonzerts des Collegium Musicum bekannt. Um den Titel konkurriert er in Kaufering mit Kirchenmusikerin und Chorleiterin Silvia Elvers von der Paulusgemeinde. In deren Jugendchören von DoReMi sind 150 Sänger Mitglied. Dritte Bewerberin ist Sängerin Nina Kirchberger .





Band/Chor. Hier treten Secret Reason (New Age Rockband), der Chor Gospel Groove und die Band Take 4 Friends, die Rocksongs covert, gegeneinander an.

