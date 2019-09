vor 20 Min.

Kauferinger Bürgermeisterwalkampf: Wo plakatiert werden darf

In Kaufering steht unter anderem in der Bayernstraße eine Plakatwand, die auf die bevorstehende Bürgermeisterwahl am 6. Oktober hinweist. Es darf aber auch entlang der Straßen plakatiert werden.

Am 6. Oktober wird in Kaufering ein neuer Bürgermeister gewählt. Warum sich ein Bürger über einen Kandidaten ärgert.

Von Thomas Wunder

Der Wahlkampf in Kaufering hat längst begonnen. Die Bürgermeisterkandidaten Dr. Patrick Heißler (GAL) und Thomas Salzberger (SPD) werben nicht nur bei verschiedenen Veranstaltungen für sich, sondern auch mit Wahlplakaten. Die kleben auf den dafür vorgesehenen Plakatwänden, aber im Fall von Patrick Heißler auch auf Ständern entlang der Straßen. Das stört Gerhard Braunisch. Der Kauferinger ist der Meinung, dass es einen Beschluss des Marktgemeinderats gibt, dass bei Wahlen nur die Wände plakatiert werden dürfen. Das LT hat bei Geschäftsstellenleiter Rainer Biedermann nachgefragt.

Der Verwaltungschef erklärt die Rechtslage

„Grundsätzlich kann man nicht vorschreiben, ob nur die Wände oder ob frei plakatiert werden darf“, sagt Rainer Biedermann. Die Plakatwände seien lediglich ein Angebot der Marktgemeinde an Parteien und Gruppierungen, die diese mieten könnten. Es sei durchaus zulässig, auf den Wänden und entlang der Straßen zu plakatieren. Dies habe die Verwaltung anlässlich der Gemeinderatswahl im Jahr 2014 geprüft. Damals hätten sich bis auf die Kauferinger Mitte alle Parteien und Gruppierungen daran gehalten, nur auf den von der Gemeinde aufgestellten Wänden zu werben.

Es gibt eine Sondersatzung zum Thema Plakatierung

Wie der Geschäftsstellenleiter sagt, regelt eine Sondersatzung was im öffentlichen Verkehrsraum entlang Straßen und Gehwegen plakatiert werden darf und was nicht. Es dürften in jeder Straße innerhalb des Ortes Plakate aufgehängt und aufgestellt werden. „Das darf natürlich nicht den Verkehr gefährden“, sagt Rainer Biedermann.

Wie bereits berichtet, wird in der Marktgemeinde Kaufering am Sonntag, 6. Oktober, ein neuer Bürgermeister gewählt, nachdem die bisherige Amtsinhaberin Bärbel Wagener-Bühler (Kauferinger Mitte) ihren Rücktritt erklärt hat. Ihre Amtszeit geht offiziell am Samstag zu Ende. Während ihrer Abwesenheit und bis ein neuer Bürgermeister gewählt ist, übernehmen die beiden Stellvertreterinnen Gabriele Triebel (GAL) und Gabriele Hunger (CSU) diese Aufgabe.

Ab Montag können die Briefwahlunterlagen beantragt werden

In der Verwaltung laufen die Vorbereitungen für die Bürgermeisterwahl auf Hochtouren. Bereits ab Montag, 2. September, um 7 Uhr können die Kauferinger ihre Unterlagen für die Briefwahl online auf der Homepage der Marktgemeinde beantragen. Dies ist bis Dienstag, 1. Oktober, um 22 Uhr möglich. In der Regel erfolgt der Postversand der Briefwahlunterlagen am darauffolgenden Arbeitstag, teilt die Verwaltung auf der Homepage mit.

