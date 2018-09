08:54 Uhr

Kauferings Bürgermeisterin schwingt zum ersten Mal den Schlegel

Dirndl statt Business-Outfit heißt es am Donnerstag für Kauferings Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler. Sie feiert beim Start des Volksfestes eine persönliche Premiere und zapft erstmals ein Bierfass an.

Beim Bieranstich auf dem Kauferinger Volksfest hat Bärbel Wagener-Bühler keine leichte Aufgabe: Sie wird zum ersten Mal ein Bierfass anzapfen.

Von Thomas Wunder

Am Donnerstagabend wird es ernst für Bärbel Wagener-Bühler. Seit Anfang April ist sie Bürgermeisterin in Kaufering, nun steht ihr die wohl schwerste Aufgabe im Amt bevor: das Anzapfen des ersten Bierfasses beim Kauferinger Volksfest. Das Landsberger Tagblatt hat mit ihr über ihre Premiere gesprochen und blickt zurück, wie sich Bürgermeisterkollegen aus dem Landkreis geschlagen haben.

Die Bürgermeisterin fände es lustig, wenn es spritzen würde

Seit Mittwoch ist Bärbel Wagener-Bühler aus dem Urlaub in Finnland zurück. Zeit, für das Anzapfen zu üben, bleibt nicht mehr. Sie gehe ganz entspannt an die Sache ran. Vielleicht werde sie sich noch ein paar Tipps von ihrem Vater holen. Dr. Klaus Bühler hat schließlich in seiner Amtszeit mehrere Fässer zum Auftakt des Volksfests angezapft. Mut habe ihr auch Festwirt Jochen Mörz gemacht. Er zeigte der Rathauschefin ein Video, auf dem eine zierliche Musikerin ein Fass ohne Probleme anzapfte. „Wenn es spritzt, haben die Leute was zum Lachen“, sagt Wagener-Bühler. Kleidungstechnisch ist sie auf alle Fälle vorbereitet. Sie trägt ein waschbares Dirndl. Dennoch möchte sie, dass ihre Premiere unfallfrei abläuft. Ein konkretes Ziel, wie viele Schläge sie benötigt, gebe es nicht.

Erwin Kargs Premiere misslang massiv

Der wohl bekannteste prominenteste Bierschlegelschwinger ist der frühere Münchner Oberbürgermeister Christian Ude. In seinen besten Zeiten benötigte er lediglich zwei Schläge für den Bieranstich auf dem Oktoberfest. Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg schaffte es im vergangenen Jahr beim Ascher Dorffest mit einem einzigen Schlag, dass der Hahn ohne einen einzigen Spritzer im Fass stecken blieb. Dass er dann dem Frieden doch nicht ganz traute und nach einiger Zeit noch einen zweiten Schlag setzte, tat diesem Dorffestrekord keinen Abbruch. „Man lernt es richtig, indem es beim ersten Mal richtig daneben geht“, meint Karg scherzhaft und denkt an seine Premiere beim Fuchstaler Starkbierfest im Jahr 2003 vor mehreren Hundert Besuchern zurück.

Damals hatte er den Zapfhahn mit dem Hammer richtig kräftig ins Fass geschlagen und dabei die Dichtung nach innen geschlagen, dass das Bier nur so gespritzt hat. „Die Leute in der ersten Reihe sahen aus wie die nassen Pudel. Ich wurde schwer ausgelacht.“

Auftakt Der Festzeltbetrieb beim Kauferinger Volksfest beginnt am Donnerstag bereits um 18 Uhr. Um 19.10 Uhr startet der Festumzug an der Grund- und Mittelschule. Der offizielle Bieranstich erfolgt um 19.30 Uhr. Danach unterhält die Musikkapelle Kaufering im Festzelt.

Themen Folgen