Keimbefall im Trinkwasser: Es gibt noch keine Entwarnung

Die Stadtwerke Landsberg empfehlen vorerst weiter, das Trinkwasser in den Lechraingemeinden abzukochen. Was die Ursache für die Verunreinigung sein könnte.

Von Gerald Modlinger

Landkreis Eine Woche nach der festgestellten Verkeimung in der Wasserversorgung der Pöringer Gruppe kann noch keine Entwarnung gegeben. Die Ergebnisse einer am Donnerstag vorgenommenen dritten Beprobung werden Anfang nächster Woche vorliegen, teilte der Technische Vorstand der Landsberger Stadtwerke, Norbert Köhler, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Stadtwerke betreuen auch das Netz der Pöringer Gruppe. Damit wird den rund 10.000 betroffenen Bewohnern im Versorgungsgebiet vorerst weiterhin empfohlen, das Trinkwasser abzukochen.

Betroffen sind Pürgen (mit den Ortsteilen Ummendorf, Stoffen und Lengenfeld), Schwifting, Penzing (mit den Ortsteilen Untermühlhausen, Oberbergen, Ramsach und Epfenhausen) sowie Weil (mit den Ortsteilen Geretshausen, Petzenhausen, Beuerbach und Pestenacker). Nur wenn in drei hintereinander folgenden Wasserproben keine Keime mehr nachgewiesen werden, gilt das Trinkwasser wieder als einwandfrei.

Zur möglichen Ursache der Verunreinigung sagt Köhler, dass sich die anfänglichen Verdachtsmomente erhärtet hätten. Demnach könnte die Verunreinigung in einer Pitzlinger Quelle eingetreten sein, die nach deren Bekanntwerden vom Netz genommen wurde. Zuvor hatte in diesem Bereich mehrfach heftig geregnet, so am Pfingstmontag und am darauffolgenden Freitag, was im Landsberger Osten zudem zu Überflutungen geführt hatte. Bei solchen Wetterlagen können insbesondere in oberflächennahe Quellen Keime eingetragen werden, da dorthin das Oberflächenwasser schnell durchsickert.

Eine weitere Ursache könnten Bauarbeiten am Übergabeschacht in Pestenacker sein, unter Umständen habe es dort bei der Wiederinbetriebnahme eine Verunreinigung gegeben, sagt Köhler.

