Kein Alkohol rund ums Sammersee-Festival

Plus Vergangenes Jahr gab es rund um das Festival in Schondorf Probleme mit Vandalismus. Wie die Gemeinde diesmal für Sicherheit und Ordnung sorgen will.

Von Renate Greil

Das Benefiz-Festival Sammersee findet heuer etwas später als gewohnt am letzten Juliwochenende (Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli) statt. Diese Terminverschiebung ist Teil eines Plans, unschöne Auswüchse wie im vergangenen Jahr rund um das Festivalgelände zu verhindern. In der jüngsten Schondorfer Gemeinderatsitzung wurde ein Zuschuss in Höhe von 1800 Euro für weiteres Sicherheitspersonal – jedoch nur für den Bereich der Seeanlage und die angrenzenden Straßen um das Festival – mit großer Mehrheit beschlossen. Auch die Polizei werde in Zivil vor Ort sein, kündigte Bürgermeister Alexander Herrmann an.

Anwohner können direkt beim Sicherheitsdienst anrufen Im Gespräch mit dem LT berichtete Herrmann, dass auch das Alkoholverbot in der Seeanlage während des Festivalwochenendes gelte. Zudem sollen Anwohner auch Kontaktdaten des Sicherheitsdienstes bekommen. Die Auflagen für die Sammersee- Festivalveranstalter sind inzwischen sehr umfangreich, sagte Herrmann. Vom Evakuierungsplan bis zur ersten Hilfe reicht das Sicherheitskonzept, dass die Veranstalter zusammen mit Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht erarbeiten. Das Benefizfestival wird vom gemeinnützigen Verein Sammersee veranstaltet und ist für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 bis 28 Jahren gedacht. Für Herrmann ist es auch ein Familienfestival, denn seiner Erfahrung nach kommen auch viele Familien. Deshalb gebe es auch keinen harten Alkohol oder Mixgetränke auf dem Festival zu kaufen. Kommen zu viele Besucher? Ein Problem sei jedoch, wenn Besucher das Festival kurzzeitig verlassen, um außerhalb des Geländes deponierten Alkohol zu trinken. Ein Wiedereintrittsverbot nach 22 Uhr sei deshalb im Gespräch, sagte Herrmann. Er wies auch darauf hin, dass nur eine begrenzte Besucherzahl auf dem Festivalgelände zugelassen ist. In der Sitzung wurde einstimmig eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1000 Euro wie bisher beschlossen. Außerdem bekommt der Verein einen Zuschuss – ebenfalls wie bisher – in Höhe von 500 Euro. Einer Plakatierung wurde zugestimmt, obwohl erste Stimmen vor einem zu großen Besucherandrang warnten. Der Vorverkauf für das Sammersee, das auf dem Gelände vom Café Forster stattfindet, ist bereits losgegangen. Für 14- bis 18-Jährige ist ein Partypass obligatorisch. Lesen Sie dazu auch: Sammersee-Festival: Die Anwohner gehen auf die Barrikaden Wann in der Seeanlage gefeiert werden darf

