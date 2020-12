vor 17 Min.

Kein Konzert wegen Corona: Musikverein sammelt trotzdem

Benefizveranstaltungen haben in Corona-Zeiten schlechte Karten. Wie der Penzinger Musikverein dennoch Gutes tun will.

Von Dominik Stenzel

Normalerweise streichen sich nicht nur die Penzinger Musiker und Konzertliebhaber aus dem Landkreis den Termin dick im Kalender an: Das jährliche Benefizkonzert des Musikvereins Penzing, das seit mehr als 20 Jahren ausgetragen wird und am 20. Dezember in der Aula der Landsberger Waldorfschule stattfinden sollte. Doch die Corona-Pandemie machte dem Penzinger Musikverein einen Strich durch die Rechnung. Also hat man sich etwas einfallen lassen, um trotzdem Spenden zu sammeln.

Für die Musiker war aber schnell klar: Sie wollen dennoch – und gerade jetzt – etwas Gutes tun, wie Schriftführerin Stefanie Klingl berichtet. „Wir wollen trotzdem einen Spendenaufruf starten. Die Klänge dazu liefern wir eben nach.“

Penzinger Musikverein feiert sein 40-jähriges Bestehen

In den vergangenen Jahren konnten Besucher des Benefizkonzerts beim Verlassen ihre Spende in einen Korb werfen. Der Musikverein, der in diesem Jahr sein 40. Jubiläum feiert, hat das gesammelte Geld – laut Stefanie Klingl immer ein „guter vierstelliger Betrag“ – dann zwei gemeinnützigen Organisationen zugutekommen lassen. In diesem Jahr entscheiden die Spender selbst, welcher Einrichtung ihre Spende zukommen soll. Zur Wahl stehen entweder der Landsberger Hospiz- und Palliativverein oder die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. „Uns sind beide Institutionen wahnsinnig wichtig“, sagt Stefanie Klingl.

Über 100.000 Euro an Spendengeldern wurden schon gesammelt

Bereits vor zwei Jahren waren beide Einrichtungen unterstützt worden – damals waren über 8000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Insgesamt hat der Musikverein in den gut 20 Jahren bei seinen Benefizkonzerten mehr als 100.000 Euro für gute Zwecke gesammelt.

Spenden können entweder an die Kartei der Not, IBAN: DE54 7205 0101 0000 0070 70, BIC: BYLADEM1AUG, oder an den Hospiz- und Palliativverein Landsberg, IBAN: DE53 7009 1600 0005 2087 00, BIC: GENODEF1DSS gerichtet werden. Das Kennwort lautet jeweils „Benefizaktion Musikverein Landsberg e.V.“.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen