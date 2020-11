vor 1 Min.

Kein Zuschuss von der Stadt für die LandsbergHistoryApp

So könnte die LandsbergHistoryApp aussehen.

Plus Das Projekt LandsbergHistoryApp der Landsberger KunstBauStelle fällt im Kulturausschuss durch. Vom Tisch ist eine Förderung damit aber noch nicht.

Von Thomas Wunder

„In Corona-Zeiten kommt der Förderung von Kulturprojekten eine besondere Bedeutung zu.“ So beginnt eine Pressemeldung der Stadt, in der darüber informiert wird, welche Projekte im nächsten Jahr von der Stadt gefördert werden. Vier von fünf Maßnahmen werden unterstützt, hat der Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss des Stadtrats in nicht öffentlicher Sitzung entschieden. Die von Wolfgang Hauck initiierte „LandsbergHistoryApp“ ist nicht dabei.

Der Kulturverein KunstBauStelle plant das Medien- und Geschichtsprojekt „LandsbergHistoryApp“. Es sei eine digitale und ortsbasierte Smartphone-App für einen multimedialen Zugang zur regionalen Geschichte. Das Pilotprojekt, das in Kooperation mit dem Verein Berlin History entsteht, sei eine Plattform, auf der Historiker, Künstler, Autoren und Journalisten gemeinsam mit Jugendlichen, Zeitzeugen und kommunalen Partnern den Zugang zur Geschichte Landsbergs und des Landkreises gestalten. Alles kostenfrei und jederzeit für die Nutzer zugänglich. Rund 158.000 Euro, verteilt über zwei Jahre, müssten laut Wolfgang Hauck in das Projekt investiert werden. Bei der Stadt hatte er eine Förderung von 30.000 Euro (verteilt auf zwei Jahre) beantragt. Darin beinhaltet seien auch Updates und Unterstützung durch den Verein Berlin History für zehn Jahre.

Wolfgang Hauck Ende 2019 bei der Vorstellung der Ergebnisse des Projekts Türkenmariandl in der Säulenhalle. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Warum gibt es für das Projekt keinen städtischen Zuschuss? Die Förderung wurde untersagt, weil es unter anderem nicht den Kulturförderrichtlinien der Stadt entspricht, wird die Entscheidung in der Pressemitteilung begründet. Wolfgang Hauck sagt, es seien auch haushaltsrechtliche Gründe genannt worden. Denn die seit 2019 geltende Kulturförderrichtlinie sehe vor, dass die Stadt ihre Förderung erst nach Abschluss bezahle. „Damit fördert man ein Defizit“, sagt Hauck. Die Förderung für die App müsste aber schon vorher fließen. Die Gefahr, dass aus dem Projekt nichts wird, sieht Hauck nicht. An die acht Förderstellen hätten ihre Bereitschaft gezeigt, es zu unterstützen.

Landsbergs Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) leitete die Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses, als es um die Förderung ging. Auch er sagt, dass das Projekt „LandsbergHistoryApp“ aus mehreren Gründen nicht zu den Richtlinien passe. Es müsse auch noch geklärt werden, wer letztlich für die Inhalte der App verantwortlich zeichne. Es werde nun untersucht, ob das Projekt aus einem anderen städtischen Topf gefördert werden kann.

Vier Landsberger Kulturprojekte werden gefördert

Für Kulturprojekte mit einem Förderbedarf über 2500 Euro sind 30.000 Euro in den Haushalt 2021 eingeplant. Der Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss hat beschlossen, dass das Projekt „Talking Trees – Die Welt der Bäume“, das Magazin „Ell Ell“, das Projekt „Kinder- Jugendchor DoReMi: Schöpfungsmusik „Wer wir sind“ und das Projekt „Kunst und Nachhaltigkeit“ einen Zuschuss erhalten.

Mit 30.000 Euro fördert die Stadt mit dem Landkreis und dem Markt Kaufering – die jeweils 30.000 Euro beisteuern – die Webseite landsberg-kaufering-erinnern.de, die über den ehemaligen KZ-Außenlagerkomplex Landsberg/Kaufering informieren wird. Dr. Jascha März von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten berichtete in der Sitzung über den Sachstand und darüber, dass die Website spätestens im Frühjahr fertig sei.

