Keine Blaualgen

Gewässer im Landkreis untersucht

In den vergangenen zwei Wochen sind am Mandichosee bei Merching im Landkreis Aichach-Friedberg drei Hunde gestorben. Der mögliche Täter: Eine bestimmte Art von Bakterium im Wasser, die Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt. Sie könnten möglicherweise den Tieren zum Verhängnis geworden sein. Wie unsere Zeitung berichtete, sind Badeverbote in Deutschland aufgrund von Blaualgen in den vergangnen Jahren gestiegen. Und wie ist die Situation der Badegewässer im Landkreis?

Laut Gesundheitsamt ist im Landkreis derzeit kein Gewässer von den Blaualgen betroffen. Einmal im Monat würden die Gewässer auf Keime und bakterielle Belastung untersucht. Falls beispielsweise ein Badesee von einem Blaualgenbefall betroffen wäre, würde eine solche Untersuchung das aufdecken. Außerdem könne man eine hohe Konzentration der Blaualgen mit bloßem Auge erkennen. Wenn sich die Bakterien massenhaft vermehren, bilden sie laut Gesundheitsamt sogenannte Wasser- oder Algenblüten, die das Wasser blaugrün färben.

Wie der Internetseite des Landratsamtes zu entnehmen ist, sind jedoch alle Gewässer im Landkreis Landsberg frei von bakterieller Belastung. (dhel)

