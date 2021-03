Keine Lockerungen: Die Enttäuschung ist nachvollziehbar

Plus Viele Menschen zieht es zum Shoppen nach Landsberg. Weitere Lockerungen sind aber vorerst vom Tisch. Die Enttäuschung der Gastronomen und Kulturschaffenden ist nachzuvollziehen, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Einerseits machte sich am Samstag bemerkbar, dass im Landkreis der Inzidenzwert gerade niedrig ist. Viele Menschen zog es zum Einkaufen nach Landsberg. Manche von ihnen nahmen auch eine weitere Anreise in Kauf – in den meisten angrenzenden Landkreisen ist Shoppen ohne Termin aktuell nicht möglich. Dem Einzelhandel tut das nach schweren Wochen und Monaten gut.

Andere Branchen haben hingegen die nächste bittere Pille zu schlucken. Kinos, Theater und Biergärten müssen geschlossen bleiben. Obwohl ihnen eine Wiedereröffnung in dieser Woche in Aussicht gestellt wurde. Der Auftakt des Snowdance-Festivals hat zwar gezeigt, dass auch das digitale Format gut funktioniert. Für viele Kulturschaffendes wäre es aber ein Hoffnungsschimmer gewesen, wenn tatsächlich Filme vor Publikum gezeigt würden.

Im Kreis Landsberg könnten die Zahlen schnell steigen

Der Stufenplan wurde unter Vorbehalt veröffentlicht. Es ist trotzdem kein Wunder, dass nicht nur Gastronomen und Künstler – für viele von ihnen geht es um ihre Existenz – enttäuscht und verärgert sind. Nach gut vier Monaten Lockdown lechzt wohl jeder nach mehr Normalität.

Bei all dem Ärger ist aber auch zu bedenken, dass die Corona-Zahlen in den umliegenden Landkreisen gerade wieder deutlich nach oben gehen. Leider ist es nicht unwahrscheinlich, dass es auch im Landkreis Landsberg bald dazu kommen wird.

