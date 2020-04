05:54 Uhr

Keine Wiesn, aber dafür ein Töpfermarkt?

Eigentlich sollte der Dießener Töpfermarkt statt im Mai im September stattfinden. So sehen die Planungen momentan aus.

Das bis Ende August geltende Verbot von Großveranstaltungen ließ an einen Dießener Töpfermarkt zum Ersatztermin am zweiten Septemberwochenende (10. bis 13. September) noch glauben. Doch was bedeutet für den Töpfermarkt die Wiesn-Absage aufgrund der Corona-Krise? Denn das weltgrößte Volksfest hätte eine Woche später beginnen sollen.

Marktleiter Wolfgang Lösche und der Geschäftsstellenleiter der Marktgemeinde, Karl Heinz Springer, sagen dazu bis dato, dass die Entscheidung zur Absage des Oktoberfests nicht zwangsläufig auf ein Aus für den Töpfermarkt schließen lasse. Im Hinblick auf die Wiesn sei ein solch früher Termin für eine Entscheidung notwendig gewesen, da Ende April Organisatorisches vertraglich hätte vereinbart werden müssen. Dazu gehörten unter anderem Baugenehmigungen sowie TÜV-Abnahmen für die Vielzahl der Bierzelte oder Fahrgeschäfte. Eigentlich findet der Dießener Töpfermarkt jedes Jahr rund um Christi Himmelfahrt statt. Er war aber bereits vor einigen Wochen in den Herbst verschoben worden.

Was zählt als Großveranstaltung?

Springer möchte zunächst genau erfahren, „was die Staatsregierung unter größere Veranstaltungen“ zählt, die bis Ende August nicht abgehalten werden dürfen“. Diese Definition könnte ebenfalls einen Einfluss auf die weiteren Überlegungen haben. Schließlich handle es sich beim Töpfermarkt um eine sehr gut durchlüftete Veranstaltung unter freiem Himmel, die eventuell auch in der Flächenausdehnung vergrößert werden könnte.

Bürgermeister Herbert Kirsch formuliert den Unterschied zwischen Wiesn und Töpfermarkt so: Anders als beim Oktoberfest spiele der Alkohol beim Töpfermarkt keine Rolle, das erleichtere es, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. „Die Situation ist eine ganz andere als beim Oktoberfest. Der Töpfermarkt ist eine große Verkaufsausstellung.“ Die Keramikveranstaltung mit jährlich Zehntausenden Besuchern sei daher auch eher mit Geschäften und Kaufhäusern vergleichbar.

In der kommenden Woche soll ein nächstes Treffen stattfinden, um Möglichkeiten und Durchführbarkeit des Dießener Töpfermarkts zu diskutieren. (nue/ger)

