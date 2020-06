Keine neuen Infektionen im Landkreis Landsberg

Plus So sehen die aktuellen Zahlen zu Covid-19 im Landkreis aus. Warum in Penzing derzeit nur die Infektambulanz arbeitet.

Keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus über das Pfingstwochenende: Diese positive Nachricht übermittelt der Pressesprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, auf Nachfrage. Einige Kranke sind noch in Quarantäne, und im Pandemiezentrum in Penzing lassen sich auch täglich zwischen drei und fünf Personen testen.

Sieben Personen aus dem Landkreis, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, sind noch isoliert, sagt Müller, eine davon befinde sich auf der Normalstation des Klinikums Landsberg. Die Statistik besagt, dass im Landkreis Landsberg bislang 363 Personen erkrankt sind und zehn an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 starben. 346 Personen sind genesen. Vergangene Woche gab es einen neuen Infektionsfall.

30 Personen auf eigene Kosten getestet

Wie berichtet, hat der Landkreis auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing ein Pandemiezentrum eingerichtet. Dort ist es seit 25. Mai auch möglich, sich auf eigene Kosten (90 Euro) testen zu lassen, wenn keine Symptome vorliegen. An die 30 Personen hätten sich seither untersuchen lassen, so Wolfgang Müller. Gründe müssten diese Personen nicht angeben. Als Rückmeldung komme, dass es sich um Geschäftsreisende handle oder auch um Personen, für die ein Test wegen ihres Arbeitsplatzes nötig sei.

Bisher musste die Drive-in-Strecke – also die Möglichkeit, an Testpersonen, die mit dem Auto vorfahren, einen Abstrich zu machen – in Penzing noch nicht aufgebaut werden, wie Müller erzählt. Denn die Anzahl der zu Untersuchenden sei von der Infektambulanz zu bewältigen. „Wir können die Strecke aber innerhalb von Stunden aufbauen.“ Auch das Infektmobil sei im Augenblick auf stand-by, so Müller. Dieser spezielle Rettungswagen fährt – wie berichtet – zu Corona-Verdachtsfällen.

Die Quarantänezimmer in Penzing wurden noch nicht gebraucht

Der Landkreis hat im ehemaligen Fliegerhorst auch Gebäude angemietet, um Kranke isolieren und behandeln zu können und so auf eine mögliche zweite Infektionswelle vorbereitet zu sein. Doch bisher musste dort niemand untergebracht werden. Bei der Infektambulanz in Penzing werden Abstriche genommen. Diese Tests geben laut Müller in einer Momentaufnahme wieder, wenn sich jemand mit dem Coronavirus infiziert hat. Auf Antikörper, was derzeit in politischer Diskussion sei, werde nicht untersucht.

Anmeldung für freiwillige Tests bei der Infektambulanz unter Telefon 08191/129-1740. Öffnungszeiten täglich von 12 bis 16 Uhr.