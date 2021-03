12:29 Uhr

Keine weiteren Corona-Lockerungen im Landkreis Landsberg

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg bleibt stabil. Das Landratsamt lässt mögliche Lockerungen prüfen und erhält eine Antwort aus München.

Von Thomas Wunder

Auch wenn es noch keine aktualisierten Daten des Robert-Koch-Instituts gibt, nach Angaben des Landratsamt dürfte der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) im Landkreis am Donnerstag stabil bleiben. Am Mittwoch lag er bei 34,9. Aufgrund dieser stabilen Lage ließ das Landratsamt am Donnerstag prüfen, welche Lockerungen ab Montag möglich sind. Am Nachmittag kam die Antwort aus München.

Wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Zeitung sagt, wurde in Abstimmung mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium geprüft, welche Lockerungen ab Montag möglich sind. Das sei erlaubt, wenn der Inzidenzwert zwei Wochen lang unter 100 liegt und sich aktuell stabil zeigt. "Wir wollen vom Gesundheitsamt wissen, was derzeit empfohlen wird", sagt Wolfgang Müller.

In Bayern steigen die Infektionszahlen an

Die Antwort des Ministeriums folgte am Nachmittag. In einer Pressemeldung informiert das Landratsamt, dass das Ministerium bekannt gibt, dass aufgrund des landesweiten Anstiegs der Infektionen bayernweit nicht mehr von einer stabilen Lage ausgegangen werden kann. Es sei zu erwarten, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern in den nächsten Tagen 100 übersteigt. Weitere Öffnungsschritte seien daher nicht vorgesehen, auch in Landkreisen, die deutlich unter 100 liegen. Dies bedeutet, dass es auch im Landkreis Landsberg trotz der anhaltend niedrigen Inzidenz, vorerst zu keinen weiteren Öffnungsschritten (Außengastronomie, Theater, Kino, kontaktfreier Sport im Innenbereich) kommen kann.

Aktuelle Zahlen über Neuinfizierte teilt das Robert-Koch-Institut am Donnerstag nicht mit. Bekannt ist laut Landratsamt allerdings, dass sich am Donnerstag 81 positiv Getestete in häuslicher Quarantäne befinden sowie 271 Kontaktpersonen. Am Mittwoch waren es 74 beziehungsweise 248.

Acht Covid-19-Patienten im Klinikum Landsberg

Im Landsberger Klinikum werden aktuell acht Covid-19-Patienten behandelt. Davon sechs Personen auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation. Ein Patient muss künstlich beatmet werden.

Das Landratsamt liefert auch aktuelle Impfzahlen. Demnach haben bislang 10.040 Personen eine Erstimpfung erhalten, bei 3837 Personen wurde bereits eine Zweitimpfung durchgeführt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen