Keine weiteren Luftreiniger für Schulen im Kreis Landsberg

Plus Der Landsberger Kreisausschuss votiert einstimmig gegen die Anschaffung weiterer Luftreinigungsgeräte für Schulen. Wie die Entscheidung begründet wird.

Von Walter Herzog und Dominik Stenzel

Soll der Landkreis Landsberg für seine Schulen in weitere mobile Luftreinigungsgeräte investieren? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Wie eine Umfrage des Landkreises unter den Schulen ergab, sehen diese offenbar durchaus Bedarf. Warum die Kreisräte dennoch einstimmig dagegen votierten.

In der Corona-Krise wird viel darüber diskutiert, wie die Luft in Schulen und Kindergärten am besten rein gehalten werden kann. Viele Wissenschaftler halten das Stoßlüften für die effektivste Methode. Doch auch auf CO2-Sensoren und mobile Luftreinigungsgeräte wird in der Pandemie zurückgegriffen. Letztere machen vor allem in jenen Räumen Sinn, in denen kein ausreichendes „Querlüften“ möglich ist. In fünf Räumen der Schondorfer Wolfgang-Kubelka-Realschule ist dies laut Christian Kusch, Hochbauamtsleiter im Landratsamt, der Fall. Für diese hat der Landkreis Landsberg bereits Luftreinigungsgeräte bestellt und im Rahmen eines Förderprogramms dabei Zuwendungen des Freistaats Bayern erhalten. Auch insgesamt 464 CO2-Sensoren wurden gefördert.

Landesregierung weitet Förderung aus

Inzwischen hat die Landesregierung die Förderung ausgeweitet. Die Beschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte ist demnach nicht mehr von den Lüftungsmöglichketen abhängig. Nach einer Bedarfsabfrage an den landkreiseigenen Schulen hat der Landkreis schließlich einen Antrag auf Förderung von 215 Luftreinigungsgeräten gestellt. Von den rund 900.000 Euro, die dafür fällig werden würden, müsste der Landkreis Landsberg immer noch rund 525.000 Euro selbst aufbringen.

Die hohe Summe sorgte bei den Kreisräten für Bedenken – ebenso wie die fortlaufenden Wartungskosten. Wie Kreiskämmerer Thomas Markthaler in der Sitzung schätzte, könnten sich diese auf rund 150.000 Euro im Jahr belaufen. Die Mitglieder des Kreisausschusses nannten darüber hinaus jedoch noch einige weitere Gründe, die gegen eine Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte sprechen.

Kreisräte sprechen sich für klassisches Lüften aus

Josef Loy ( CSU) plädierte dafür, diese auch wirklich nur dort einzusetzen, wo man nicht lüften könne: Ansonsten seien sie „total überflüssig“ und könnten zu „Dreckschleudern“ werden, wenn sie denn nicht regelmäßig gewartet werden.

Laut Thomas Salzberger, Fraktionsvorsitzender der SPD, wäre eine Anschaffung der Geräte im Oktober sinnvoller gewesen: In den kommenden Wochen sollte es wieder möglich sein zu lüften, ohne dass im Klassenzimmer Winterjacken getragen werden müssen. Außerdem wies der Kauferinger Bürgermeister daraufhin, dass die Geräte wegen des Geräuschpegels nach einer gewissen Zeit als störend empfunden werden.

Gute Erfahrungen mit CO2-Ampeln

Tobias Linke, Fraktionsvorsitzender der Bayernpartei (BP) gab zu bedenken, dass eine zu klinische Luft sich negativ auf das Immunsystem junger Menschen auswirken könnte. Und Peter Friedl (Grüne) befürchtete, dass sich der Landkreis eine Menge „Elektroschrott“ anschaffen könnten. Denn bald könnte die Pandemie ja auch wieder vorbei sein.

Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) stellte fest, dass die Luftreinigungsgeräte nicht das klassischen Lüften ersetzen könnten – und ziemlich laut seien: „Man versteht dann im Klassenzimmer kaum mehr was“, sagte sie. Der Pandemieausschuss der Stadt wird sich in seiner Sitzung am Mittwoch ebenfalls mit dem Thema beschäftigen.

Weils Bürgermeister Christian Bolz (CSU) setzte sich dafür ein, verstärkt auf CO2-Ampeln zu setzen. In einer Sitzung des Weiler Schulverbands berichtete Bolz bereits, dass der Verband der Empfehlung eines Gutachters gefolgt sei, statt der Lüftungsgeräte C02-Warngeräte mit einer Ampelfunktion in jedem Klassenzimmer zu installieren.

Dabei habe man sich für hochwertige und wartungsfreie Geräte entschieden. Rund 10.000 Euro hat die Gemeinde Weil laut Bolz investiert. Etwa die Hälfte der Geräte habe der Staat mit 4000 Euro gefördert. Inzwischen seien 44 solcher C02-Ampeln flächendeckend an der Schule in Betrieb genommen worden.

„Es funktioniert“, zog Bolz eine erste positive Bilanz und auch Rektor Christian Geus zeigte sich mit den getroffenen Maßnahmen nach ersten Erfahrungen zufrieden: Zumal sich auch die Schülerschaft aktiv an der Einhaltung der Hygiene-Regeln und den Lüftungsprozess, resultierend aus dem Ampelbetrieb, beteilige.

