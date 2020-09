vor 16 Min.

Kies für die Fische

Neue „Kinderstuben“ im Lech

Ein effektvolles Zusammenwirken zwischen dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim, Bauherr für die Erneuerung der Uferbefestigung am Lech oberhalb der Karolinenbrücke, und dem Bezirksfischereiverein Landsberg hat den Fischen im Lech zwei neue Kinderstuben beschert.

Und das kam so: Die Baustelle am Ostufer unterhalb des Biergartens musste mit schweren Lkw angefahren werden. Dafür war der Untergrund der Zufahrtswege an den Lech entlang und auch für die Baustelle mit enormen Mengen an Kies stabilisiert worden. Nach Beendigung der Bauarbeiten hätte der Kies eigentlich wieder abtransportiert werden müssen, doch dazu kam es dann doch nicht.

Beim Wasserwirtschaftsamt Weilheim ist bekannt, dass sich die Landsberger Fischer neben anderen Fischereivereinen seit Jahren darum kümmern, den sogenannten Kieslaichern wie Forelle, Barbe oder Äsche Kiesbänke als „Kinderstuben“ im Lech anzulegen. Dazu bringen die Fischer große Mengen an Kies in den Lech ein. Denn inzwischen finden die Fische kaum mehr ausreichend Kiesbänke für die Ablage, Befruchtung und Entwicklung ihrer Eier zu kleinen Fischlein.

Die gemeinsame Idee von Wasserwirtschaftsamt und Fischern versprach eine Win-win-Situation für beide Seiten: Kein Rücktransport der für den Bau benötigten Kiesmengen, sondern Herstellung einer neuen Kiesbank vor der Karolinenbrücke und Erweiterung einer bereits bestehenden unterhalb des Werks 15.

Dieser Gedanke wurde in die Tat umgesetzt und schnell nahmen die Fische die neue Kiesbank an. (lt)

