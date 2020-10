00:33 Uhr

Kinder haben Spaß beim Klettern

Sie freuten sich über die Aktion in der Kletterei in Kaufering: (von links) Helmut Hohenadl, Anna Weckmer, Isabel Pastor, Karlheinz Dittler, Lana Steppe und Barbara Letzner.

Handwerk mit Herz hilft dem Kinderheim St. Alban

Die Kreishandwerkerschaft Landsberg mitsamt ihrer Vereinigung „Handwerk mit Herz“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kindern aus dem Kinderheim in St. Alban bei Dießen jedes Jahr einen Ausflug zu spendieren. Der Europapark Rust war bisher ein beliebtes Ziel. Dieses Jahr wollte man coronabedingt allerdings regional etwas unternehmen.

Die Kletterei in Kaufering war wegen der aktuellen Lage über den Sommer für Kunden geschlossen. Eine Ausnahme machte Betreiber und Kreishandwerksmeister Markus Wasserle dennoch für das Kinderheim St. Alban. Er lud die 40 Kinder zu einem Nachmittag in die Kletter- und Boulderhallen ein – auch Surfen war möglich.

Vom Alpenverein Kaufering erklärten sich Barbara Letzner und Helmut Hohenadl bereit, die Gruppe ehrenamtlich als Trainer zu unterstützen. Sie boten ein Aufwärmprogramm an, erklärten die Sportarten, führten diese vor und sicherten beziehungsweise unterstützten die Kinder an der Kletterwand. Von der Kletterei Kaufering boten sich die Auszubildende Alexa Löffler, Nora Michaelis ebenfalls ehrenamtlich an, die Kinder an der Surfanlage und beim Spielen auf dem Spielplatz zu betreuen. Eis und kühle Getränke gehörten natürlich auch dazu.

Rund drei Stunden dauerte der sportliche Teil des Nachmittags. Anschließend war der Hunger riesig und die Kinder ließen sich die selbstgemachten Hamburger aus dem Restaurant Edelweiß schmecken. Am Abend sammelte der Reisebus die müden, aber glücklichen Kinder wieder ein und brachte sie nach Hause. Nach wenigen Tagen erreichte die Kletterei ein selbstgebasteltes Plakat, mit dem sich die Belegschaft und die Kinder für den gelungenen Tag bedankten. (lt)

