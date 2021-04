vor 20 Min.

Kinderbetreuung: Wo in Dießen etwas getan werden muss

In den Kindertagesstätten in Dießen (im Bild der katholische Kindergarten St. Gabriel) werden die Plätze knapp.

Plus Jetzt liegt in Dießen eine Vorausschau vor, wie viele zusätzliche Plätze in den nächsten Jahren in den Kindertagesstätten notwendig sind. Welche Lösungsansätze derzeit diskutiert werden.

Von Gerald Modlinger

Wie groß wird der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in den nächsten Jahren in Dießen wirklich sein? Diese Frage beschäftigt den Gemeinderat schon seit Längerem, denn zuletzt war die Nachfrage immer wieder größer, als die Zahl der Geburten erwarten ließ. Zahlen zur künftigen Entwicklung liefert nun ein Gutachten. Aktuell droht bereits im Herbst ein Engpass.

