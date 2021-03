Kindergarten-Engpass: Es gibt auch ein junges Dießen

Plus LT-Redakteur Gerald Modlinger meint, dass der Dießener Gemeinderat verstärkt den Blick auf Familien und Kinder richten soll.

Lange ist es gutgegangen: Irgendwie reichten die Kinderbetreuungsplätze in Dießen schon aus. Jetzt scheinen die Verantwortlichen in der Marktgemeinde von der steigenden Nachfrage überrollt zu werden. Haben sie die Situation unterschätzt? Dass man nicht allein auf die Geburtenzahlen schauen darf, müsste in einer Zuzugsregion naheliegen. In Dießen leben nicht nur viele ältere Menschen. Die Marktgemeinde ist auch attraktiv für junge Familien – sofern sie sich die hohen Wohnkosten leisten können. Doch diese Einschränkung tut dem Zuzug in neue Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser und auch familientaugliche Geschosswohnungen bislang keinen Abbruch.

Diese Sichtweise kam im Gemeinderat vielleicht manchmal etwas zu kurz. Aber ein Umdenken ist erkennbar – nicht nur mit Blick auf Kindergärten und Schulen, sondern auch auf weitergehende Bedürfnisse von jungen Eltern, Kindern und Jugendlichen.

