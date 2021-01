vor 21 Min.

Kindergeburtstag: Polizei löst Feier in Hurlach auf

Die Landsberger Polizei hat in Hurlach eine Kindergeburtstagsfeier mit Personen aus mehreren Hausständen aufgelöst.

In Hurlach feiern mehrere Erwachsene und Kinder eine Geburtstagsparty. Als die Polizei die Feier auflösen möchte, werden die Teilnehmer aggressiv.

Von Thomas Wunder

Aufgrund einer anonymen Mitteilung hat die Landsberger Polizei am Freitagabend eine Kindergeburtstagsfeier in einem Einfamilienhaus in Hurlach unterbunden. Dort hatten sich neun Erwachsene und sechs Kinder aus mehreren Haushalten getroffen.

Keinerlei Verständnis für die Corona-Richtlinien

Wie die Polizei mitteilt, zeigten die beteiligten Erwachsenen keinerlei Verständnis für die geltenden Corona-Richtlinien und wurden den Beamten gegenüber verbal aggressiv. Eine Person gab falschen Personalien an.

Auf die Erwachsenen kommt nun eine Anzeige nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zu, da die geltenden Kontaktbeschränkungen nicht eingehalten wurden. Die Veranstaltung wurde gegen 19 Uhr aufgelöst.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen