vor 38 Min.

Kino: Im zweiten Anlauf flimmert es

„Snowdance Summer Screening“ feiert am Wochenende in Landsberg Premiere

Eigentlich hätte die Alte Bergstraße am vergangenen Wochenende zum Open-Air-Kino werden sollen. Aber das von Snowdance-Macher Tom Bohn organisierte „Summer Screening“ musste aufgrund der starken Regenfälle verschoben werden. Jetzt sind die Prognosen deutlich besser – am Freitag und Samstag, 4. und 5. September, soll das „Snowdance Summer Screening“ endlich Premiere feiern. „Das Wetter wird gut, wir rechnen mit vollem Haus“, so Bohn.

Filmfans erwartet an beiden Abenden ab 20 Uhr ein unterhaltsamtes Programm unter freiem Himmel: Je zwei Kurzfilme und ein Langfilm werden hinter dem Café Chapeau auf einer Leinwand präsentiert. Am Freitag wird die preisgekrönte Umwelt-Dokumentation „Sea of Shadows“ gezeigt. Beim renommierten Sundance Film Festival in den USA gewann der von Hollywood-Star Leonardo di Caprio produzierte Film im vergangenen Jahr den Publikumspreis. Es geht um Wissenschaftler und Naturschützer, die gegen kriminelle Machenschaften im Golf von Kalifornien ankämpfen. Das mexikanische Drogenkartell und die chinesische Mafia jagen dort den seltenen Totoaba-Fisch und bedrohen damit das maritime Leben dieser Region.

Für Begeisterung sorgte im Jahr 2017 beim Snowdance Independent Filmfestival in Landsberg der Streifen „Freddy/Eddy“. Der Psychothriller der Berliner Regisseurin Tini Tüllmann wurde als bester Film ausgezeichnet und wird am Samstag in der Alten Bergstraße gezeigt. An beiden Abenden dürfen sich die Besucher vor dem Langfilm auf zwei Kurzfilme freuen. „Die dauern insgesamt eine Viertelstunde und werden auch bei Snowdance 2021 gezeigt“, sagt Tom Bohn.

Tom Bohn freut sich auf die beiden Events am Wochenende, die inmitten der Corona-Pandemie stattfinden – auch wenn die Organisatoren dabei nichts verdienen, sondern eher draufzahlen würden. „Es ist uns wichtig zu zeigen, dass man auch in diesen Zeiten etwas machen kann.“ In den vergangenen Monaten habe die Veranstaltungsbranche stark gelitten. „Die Eventszene steht kurz vor dem Kollaps“, so der Regisseur, der mit seiner gesamten „Snowdance“-Mannschaft am 9. September mit Gleichgesinnten in Berlin demonstrieren will.

Vorher steht aber das „Snowdance Summer Screening“ auf dem Programm. Nach den Filmen soll mit dem Publikum diskutiert werden – über die Streifen, aber auch über die aktuellen Geschehnisse und die Szene an sich. Ob und welche Filmemacher kommen, ist derzeit noch offen.

Die Besucherzahl beim Landsberger „Summer Screening“ in der Alten Bergstraße ist jeweils auf 100 Personen begrenzt. Stühle, Kissen und Decken müssen mitgebracht werden. Tickets im Vorverkauf gibt es im Reisebüro Vivell und – je nach Verfügbarkeit – noch an der Abendkasse. (wimd)

