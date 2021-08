Nach tödlichem Unfall auf B17: Polizei ermittelt Kipplasterfahrer

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B17 bei Kinsau ermittelt die Polizei Landsberg den gesuchten Kipplasterfahrer. So gelingt der Polizei der Fahndungserfolg.

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B 17 bei Kinsau hat die Polizei nun den gesuchten Fahrer eines Kipplasters ermittelt, der in den Unfall verwickelt war. "Der Polizeiinspektion Landsberg lagen aufgrund der Berichterstattung in der lokalen Presse, der Veröffentlichung in den sozialen Medien sowie aufgrund eigener Ermittlungen mehrere Ermittlungsansätze vor", gab die Polizei am Freitagmorgen bekannt. Diesen Hinweisen wurde in den vergangenen Tagen intensiv nachgegangen. Die Polizei überprüfte unter anderem mehrere Fahrzeuge und Personen. Das führte nun zum Erfolg.

Am Donnerstag konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich um einen 48-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg. Dieser fuhr zur Unfallzeit mit einem Kipplaster für ein Unternehmen aus dem Landkreis Landsberg auf der B 17 von Schongau in Richtung Landsberg. Durch sein Überholmanöver eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs setzte er nach derzeitigem Ermittlungsstand zumindest eine Mitursache für den Verkehrsunfall, so die Polizei. Wie mehrfach berichtet, war ein 23 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Überholvorgang des Kipplasterfahrers im Gegenverkehr mit einem Sattelzug kollidiert und noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Polizei dankt den Bürgern für die Hinweise

Auch das zunächst unbekannte landwirtschaftliche Fahrzeug, dessen Fahrer jedoch laut bisherigen Ermittlungen keine Ursache für den Verkehrsunfall setzte, wurde ermittelt. Dabei handelt es sich um eine selbstfahrende Großballenpresse. "Letztlich führte das Zusammenspiel der polizeilichen Ermittlungen mit den Hinweisen aus der Bevölkerung zu diesem schnellen Fahndungserfolg", so Pressesprecher Matthias Kammerer. Die Polizeiinspektion Landsberg bedanke sich bei den Bürgern für ihre Beteiligung an der Fahndung sowie für die konkreten und verwertbaren Hinweise.

