Tödlicher Unfall bei Kinsau: So ist der Ermittlungsstand der Polizei

Plus Nach dem tödlichen Unfall auf der B17 läuft die Suche nach einem unbekannten Kipplasterfahrer auf Hochtouren. Was die Polizei derzeit weiß.

Nach dem tödlichen Motorradunfall, der sich am Dienstagabend auf der B17 bei Kinsau ereignet hat, laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Wie berichtet, war ein 23 Jahre alter Motorradfahrer nach dem Zusammenprall mit einem Sattelzug gestorben. Vorausgegangen war dem tödlichen Unfall laut Polizei der Überholvorgang eines bislang unbekannten Kipplasters. Dessen Fahrer hatte die Unfallstelle einfach verlassen.