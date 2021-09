Kinsau

13:01 Uhr

Wahl im Kreis Landsberg: Ein Regisseur strebt auf eine größere Bühne

Kreisrat Christoph Raab aus Kinsau will für "Die Partei" nach Berlin.

Plus Kreisrat Christoph Raab bewirbt sich bei der Bundestagswahl für „Die Partei“ um ein Mandat in Berlin. Was ihm wichtig ist.

Von Gerald Modlinger

„Die Partei“ ist eine Organisation, die sich zwischen Satire und Politik bewegt, gegründet vom früheren Titanic-Chefredakteur und heutigen Europaabgeordneten Martin Sonneborn. Was oft witzig daherkommt, ist politisch durchaus ernst gemeint. Der Direktkandidat im Wahlkreis Starnberg/ Landsberg, Christoph Raab, etwa wirbt mit dem Slogan „Korruption muss bezahlbar bleiben“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen