vor 59 Min.

Kita am Reischer Talweg wird mit Holz gebaut

Das acht Wochen zuvor beschlossene Gebäude aus Ziegeln und Beton ist vom Tisch. Warum der Stadtrat jetzt auf einen nachwachsenden Baustoff setzt und was der Oberbürgermeister davon hält

Von Gerald Modlinger

Die Kindertagesstätte am Reischer Talweg im Landsberger Osten muss großteils neu geplant werden. Denn der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung mit 17:11 Stimmen beschlossen, einen Holzbau zu errichten – und zwar mit Holz aus den Wäldern der Stadt oder der Heilig-Geist-Spital-Stiftung. Damit stellte sich die Mehrheit des Stadtrats gegen Oberbürgermeister Mathias Neuner ( CSU). Dieser war acht Wochen zuvor für den damals beschlossenen Massivbau eingetreten.

Damals war dem Stadtrat spätabends – es ging bereits auf 23 Uhr zu – mitgeteilt worden, dass die zunächst in Anlehnung an den Kindergarten auf der Römerauterrasse geplante Modulbauweise „nicht zielführend“ sei. Aufgrund der konjunkturellen Lage ergäben sich terminlich und finanziell keine oder kaum Vorteile. Wegen der nicht einfachen Bodenverhältnisse sei es schwierig, einen Generalauftrag zu erteilen. Man würde das statische Risiko auf den Unternehmer verlagern und das würde dazu führen, dass man unter Umständen keine oder nur verhältnismäßig teure Angebote erhalte. Als Fertigstellungstermin werde Frühjahr 2021 angestrebt, so Ulla Höss vom Stadtbauamt. Sie rechne damit, dass ein Massivbau nur etwa zwei Monate mehr Zeit beanspruche. Nach kurzer Diskussion befürwortete der Stadtrat in seiner Sitzung im Oktober mit 20:5 Stimmen ein massives Gebäude.

Kritik gab es damals insbesondere schon von Dr. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte). Und dieser legte jetzt mit seiner Fraktion und der UBV mit einem Antrag nach: Darin wird gefordert, die Kindertagesstätte aus Holz – idealerweise mit solchem aus dem Wald der Stadt oder der Heilig-Geist-Spital-Stiftung – zu bauen. Eine solche Bauweise biete viele Vorteile: Das Gebäude samt Ausstattung könne bereits vorgefertigt werden, während die Bodenplatte errichtet wird, etwaige Mehrkosten für einen höheren energetischen Standard könnten aus dem mit einer Million Euro ausgestatteten Ökokonto der Stadt gedeckt werden und vor allem entstünde bei einem Holzbau zehn- bis 13-mal weniger Kohlendioxid als bei einem konventionellen Massivbau, so die Argumentation von Landsberger Mitte und UBV.

Solchen Überlegungen widersprach auch nicht Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU). Allerdings wollte er an der Massivbau-Variante am Reischer Talweg nicht mehr rütteln lassen. Die Verwaltung müsse sich auf vom Stadtrat gefasste Beschlüsse verlassen können, jetzt wieder etwas anderes zu beschließen sei für die Motivation der Mitarbeiter nicht förderlich. Im Übrigen sei die Planung „auch schon ziemlich abgeschlossen“. Somit wäre eine neue Planung nötig. Im Januar wäre die jetzige Planung fertig, ergänzte Architekt Manfred Gerstberger. Neuner bot an, den übernächsten Kindergartenbau (ULP-Gelände am Standort des jetzigen Jugendzentrums) in Holz zu errichten.

Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) erklärte mit Blick auf die Tagesstätte am Reischer Talweg, es sei von Anfang an gesagt worden, dass ein Holzbau eine Alternative zur modularen Bauweise sein könne. Auch die Zeit für eine Neuplanung ließ Wolfgang Neumeier (UBV) als Argument gegen einen Holzbau nicht gelten: Bei einer angekündigten Bauzeit von eineinhalb Jahren spielten ein oder zwei Monate mehr oder weniger auch keine Rolle. Wolfgang Weisensee appellierte an seine Kollegen, die Vorbildfunktion der Kommune in Sachen Klimaschutz ernstzunehmen. Außerdem sei bei einem Holzbau eine Fertigstellung bis Ende 2020 möglich, und nicht erst im Laufe des Jahres 2021, sagte Weisensee mit Berufung auf von ihm kontaktierte Holzbauunternehmen. Auch statisch oder brandschutztechnisch sei ein Holzbau machbar, der zudem ein „hervorragendes Wohnklima“ besitze.

Weisensees Appell hatte Erfolg: Mit 17:11 Stimmen wurde der Holzbau-Antrag befürwortet, was Oberbürgermeister Neuner ziemlich aus der Fassung brachte: „Des meinen S’ jetzt echt ernst?“, fragte er ins Plenum. Der Beschluss sei nicht durchführbar: „Ich gehe davon aus, dass es nicht möglich ist, dass wir das in diesem Leben erstellen.“ Der neue Beschluss hat laut Stadtverwaltung zur Folge, dass die Werkplanung komplett neu gemacht werden muss. Auch die Genehmigungsplanung müsse wohl angepasst werden. "Kommentar Seite 26

Themen folgen