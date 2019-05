15.05.2019

Klamauk am Muttertag

Mark’n’Simon ziehen eine Blödelei nach der anderen aus dem Koffer

Dieses Jahr gab es zum Muttertag: Klamauk, Nonsens und ein musikalisches Potpourri aus vergangenen Zeiten: Die musikalischen Komödianten Mark‘n‘Simon spielten auf der Kleinkunstbühne des s‘Maximilianeum im Stadttheater. Auf der Bühne standen zwei große (alte) Jungs mit sichtlich Spaß an skurrilen, sinnbefreiten, flachen Späßen. Klamauk vom Feinsten, man könnte auch sagen: ein grandioser Schmarn. Zudem sind die beiden hervorragende Musiker, Sänger und Imitatoren. Mark Nicholas ist gebürtiger Waliser wohnhaft in Schondorf, Simon Elmore ein Ire aus München. Seit 1979, seit 40 Jahren also, spielen die beiden zusammen, greifen immer wieder in ihre beiden Koffer und ziehen eine Blödelei nach der anderen heraus.

Liederraten mit seltsamen Preisen, Gesangseinlagen nach Publikumsnamen, mehr oder weniger peinliche Kalauer, Sparwitze, wenn man sich erst mal auf den Irrsinn eingelassen hat, kommt so mancher aus dem Lachen nicht mehr heraus.

Vor allem aber ihre Showeinlagen begeistern das Publikum. Verkleidet als DJ Ötzi, Johnny Cash, Joe Cocker, Ozzy Osborne, als Transvestit aus Rocky Horror Show oder der Höhepunkt: als Keith Richards und Mick Jagger. Erstaunlich ist neben aller Blödelei das Stimmrepertoire der beiden. Von Cash zu den Bee Gees ist es schon ein gewaltiger stimmlicher Sprung, den besonders Simon hervorragend und überzeugend meistert. Überhaupt könnten beide auch als musikalisch solide Coverband mit Hits der 70er und 80er Jahre einen Abend gestalten, aber das wäre eben auch nur halb so lustig ohne die schrillen Kostüme und die Star-Parodien. Gastmusiker des Abends war Raymond King, wunderbar an Klarinette, Querflöte und Saxophon. (felt)

