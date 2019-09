11:22 Uhr

Klassik bei Rational: Die melodiösen Donauwellen erfassen den Lech

Der siebte Streich: Beim Siegfried-Meister-Konzert kommen die Besucher wieder voll und ganz auf ihre Kosten. Das Orchester entführt dieses Mal nach Wien.

Von Minka Ruile

Im Gedenken an ihren 2017 verstorbenen Unternehmensgründer führt die weltweit erfolgreich agierende Landsberger Rational AG die von Siegfried Meister initiierte Konzertreihe „Klassik in Werk 3“ nun unter dessen Namen und im Sinne des passionierten Liebhabers und großzügigen Förderers der Kunst fort. Und sie setzte in der vom Publikum durchweg positiv aufgenommenen, siebten Auflage der Benefizveranstaltung auf organisatorisch Neues – vor allem aber künstlerisch Bewährtes. Der Begrüßung der Ehrengäste und dem Dank an die Mitarbeiter ließ Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Stadelmann eine Premiere folgen: Erstmals wurde der Erlös aus dem Kartenverkauf als Spendenscheck schon zum Konzerttermin übergeben – heuer, stellvertretend für den Ruethenfestverein, an dessen Vorsitzenden Tobias Wohlfahrt in Höhe von 21.000 Euro.

Schubert, Mozart und Beethoven sind in Landsberg zu hören

Für Kontinuität und gleichbleibend hohes künstlerisches Niveau der Siegfried-Meister-Konzerte zeichnet weiterhin Intendant Johannes Skudlik verantwortlich. Als ständiger Gast etabliert hat sich auch das Orchester Symphony Prague. Auf dessen Programm standen in nicht chronologischer Reihenfolge mit Franz Schuberts „Unvollendeter“, Wolfgang Amadeus Mozarts Klarinettenkonzert und zuletzt Ludwig van Beethovens herausragender „Siebter“ gleich drei Werke von Komponisten, die in Wien gewirkt haben, und mit den Österreichern Azis Sadikovic am Dirigentenpult und dem Klarinettisten Christoph Moser als Solist zwei dafür geradezu prädestinierte Interpreten auf dem Podium.

Anders als in den Vorjahren mit Gegenakzente setzenden Klassikhits wie Modest Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“, Tango oder Filmmusik lagen die „musikalischen Trüffel“ dieses Meister-Konzerts als insgeheim verbundene, musikalische Inseln in den einzelnen Werken versteckt: Geniale Tonschöpfungen erkannte das Publikum schon zur Uraufführung sowohl von Mozarts Klarinettenkonzert als auch Beethovens 7. Sinfonie in deren jeweils zweitem Satz.

Der Solist hat es nicht immer leicht

Vom Grundtenor her getragen und dennoch nie völlig in sich ruhend führen sie wie auch Schuberts „Unvollendete“ auf sehr unterschiedliche Art immer wieder klärend heraus aus Brüchen und musikalischen Verwerfungen in Momente von beinahe erlösender Durchsichtigkeit. Die bei Mozart noch ganz anders als später bei Beethoven und Schubert angelegte Emotionalität artikulierte Christoph Moser gerade im Adagio klassisch-maßvoll, mit weichem gesanglichen Ton, der eine so hohe, der menschlichen Stimme nahe, sangliche Qualität entfaltete, wie sie unter den Instrumenten gemeinhin nur dem Cello zugeschrieben wird. Anerkennende Kommentare hierfür wie auch zuvor schon für sein virtuoses Spiel in den schnellen Läufen des ersten Satzes flüsterten sich die beeindruckten Zuhörer noch während der Darbietung des jungen Solisten zu und sparten, kaum, dass der letzte Klarinettenton verklungen war, nicht mit dem hochverdienten Applaus.

Einziger Kritikpunkt: das Zusammenspiel von Solist und Orchester, das nicht immer genau auf dem Punkt war und es Christoph Moser in den schwierigen Passagen nicht eben leicht machte, heil durch seine schnellen Läufe zu kommen. Erschwert wurde die Kommunikation hier nicht zuletzt durch die Ausrichtung des Mikrofons, wodurch der Solist mit dem Rücken zum Orchester stehen musste und Sichtkontakt nur zum Dirigenten hatte. Romantisches Schwelgen dann in Robert Schumanns „Träumerei“, die Christoph Moser als Zugabe in großen Bögen mit langem Atem, schön phrasiert in den Raum legte.

Ein bisschen Donau am Lech

Nach der Pause glänzte dann das Orchester Symphony Prague mit einem stellenweise vielleicht etwas zu elegant aufgefassten Beethoven, arbeitete jedoch die motivischen Zusammenhänge innerhalb der Komposition deutlich heraus und riss das Publikum mit seiner großen Spielfreude zu wahren Begeisterungsstürmen hin. Als Zugabe erklang für die Lechstädter nicht etwa das muntere Plätschern an den Gestaden der „schönen blauen Donau“, sondern entführten die Musiker in ihrem Wien-Programm in Josef Strauß’ feine, fast vornehme „Sphärenklänge. Und es ging für die zahlreichen Besucher im Dreivierteltakt beschwingt hinaus in den milden Spätsommerabend.

Themen folgen