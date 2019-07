vor 41 Min.

Kleidercontainer quellen über

Immer öfter wird Müll in die Sammelbehälter geworfen

Überfüllte Altkleidercontainer werden dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Landsberg mehrmals die Woche gemeldet (LT berichtete). Und dass, obwohl die großen Sammelplätze ein- und manchmal sogar zweimal in der Woche angefahren und geleert werden, wie das BRK jetzt mitteilt. Leider sei festzustellen, dass die Überfüllungen regelmäßig auf die Entsorgung von Hausmüll, der teils mehr als 50 Prozent des Containerinhalts ausmache, zurückzuführen sind. Die Entsorgung und Reinigung der Stellplätze sei mit steigenden Kosten verbunden.

Das Rote Kreuz weist darauf hin, dass in die Altkleidercontainer nur folgende Waren gehören: Bekleidung, Wäsche, Schuhe (paarweise gebündelt), Haushaltstextilien wie Handtücher, Tischdecken, Bettwäsche, Gardinen, Federbetten (keine Schaumstoffe), Handtaschen und kleine textile Kuscheltiere.

Im eigenen Haus- oder Sperrmüll zu entsorgen sind nasse, lose und stark verschmutzte Textilien, Textilien mit elektrisch-/elektronischen Bestandteilen wie beispielsweise LED-Leuchtaccessoires, Einzelschuhe, Roll- und Schlittschuhe, Gummistiefel, orthopädische Schuhe und Fremdstoffe wie Auslegware, Koffer, Gummimatten sowie gummierte Tischdecken. Auch Matratzen, Steppdecken, Schaumstoffe jedweder Art, Unterlagen, Spielzeug, Kleiderbügel, alle Gegenstände aus Holz, Metall oder Plastik, Sperrmüll, Kinderwagen und sonstiges Zubehör, Mikrowellen, Radios, Küchengeräte, Fernseher, sowie alle elektrisch oder batteriebetriebenen Geräte gehören auch nicht in die Altkleidersammlung.

Das BRK appelliert daran, Müll und die damit verbundenen Reklamationen zu vermeiden, was zum Erhalt der Stellplätze für Altkleidercontainer beitrage. Im Juni hatte die stellvertretende Kreisgeschäftsführerin des BRK, Marianne Asam, bereits angekündigt, an den Brennpunkten weitere Container aufzustellen. Beschwerden hatte es über die Situation am Dießener Bahnhof und an der Erpftinger Straße in Landsberg gegeben. Außerdem kündigte Asam ab 1. Juli einen zweiten Subunternehmer an, der die Sammelstellen im Landkreis anfährt.

Seit gut einem Jahr sei das Aufkommen an Altkleidern im Landkreis Landsberg stark gestiegen. „Die Leute schmeißen viel mehr Kleidung weg. Und immer wieder landet auch Müll in den Containern, der da gar nicht hingehört“, sagt Asam. „Kleidung, die noch gut erhalten ist, sollte lieber in unseren Kleiderläden abgegeben werden. Dort werden die Stücke an Bedürftige weitergegeben.“ Im Gegensatz dazu würde fast alles, was in den Containern landet, recycelt. (lt)

