vor 33 Min.

Klein-Lkw fährt rückwärts und gegen ein Auto

Am Kreisverkehr Landsberg-West ist am Dienstag der Fahrer eines Klein-Lkw rückwärtsgefahren und mit einem Auto zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Ein 31-jähriger Mann war offensichtlich am Kreisverkehr Landsberg-West falsch aufgefahren. Er stieß zurück und verursachte einen Unfall.

Am Kreisverkehr Landsberg West hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet, bei dem 10000 Sachschade entstand. Laut Polizeibericht war ein 31-jähriger gegen 16.30 Uhr, mit seinem Klein-Lkw, auf der B17 aus Richtung Schongau kommend auf den Kreisverkehr Landsberg-West eingefahren. Noch in der Auffahrtsspur blieb er zunächst mit eingeschalteter Warnblinkanlage stehen, fuhr anschließend rückwärts und stieß gegen einen hinter ihm stehenden Wagen. Dessen 31-jährige Fahrerin blieb, ebenso wie der Lkw-Fahrer, unverletzt. (lt)