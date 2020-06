11:42 Uhr

Kleinbusfahrer drängt Radfahrer ab und flüchtet danach

Gefährliches Überholmanöver bei Eresing: Ein unbekannter Kleinbusfahrer gefährdet einen Radfahrer, der daraufhin stürzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines roten VW Bus T5, der am Mittwochmorgen zwischen Windach und Eresing in einen Unfall mit einem Radfahrer verwickelt war. Ein 17-jähriger fuhr gegen 6.30 Uhr mit seinem Rad in Richtung Eresing und wurde von dem Kleintransporter überholt. Der bislang unbekannte Fahrer bog nach dem Überholvorgang nach rechts in einen Feldweg ab, weshalb der Radfahrer stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Deshalb stürzte der 17-Jährige und wurde leicht verletzt. Der Verursacher fuhr einfach weiter.

Ebenfalls leicht verletzt worden ist ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag im südlichen Landkreis. Laut Polizei war der 41-Jährige gegen 15.20 Uhr auf dem Radweg entlang der LL17 aus Richtung Denklingen zur B17 unterwegs. kommend. Im abschüssigen Bereich vor der Unterführung der B17 bremste er, kam ins Schleudern und stürzte alleinbeteiligt. (lt)

Hinweise im oben genannten Fall an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

