Kleine Flitzer rasen über den Fuchstalring

Der MC Welden feiert am Wochenende sein 30-jähriges Bestehen. Dann geht es auf der Rennstrecke wieder rund und es kommen Elitefahrer.

Von Andreas Hoehne

Nur etwa 80 Einwohner zählt der kleine Ort Welden, der zum Fuchstaler Gemeindeteil Leeder gehört. 1988 wurde mit dem MC Welden der erste und einzige Verein in dem Dorf gegründet. Verschrieben hat er sich dem Sport mit ferngesteuerten Modellautos, den „Buggys“. Am Wochenende feiert der Club an seiner Rennstrecke mit Mitgliedern und geladenen Gästen sein 30-jähriges Bestehen. Zuschauer sind zum Nitro-Cross-Cup am Sonntag, 27. Mai, ab etwa 9 Uhr willkommen, die Finalläufe finden ab Mittag statt. Gespannt kam man auf das Abschneiden von Daniel Reckward von den „Stoppelhopser Oberhausen“ sein, der zigmal deutscher Meister und 1998 sogar Weltmeister wurde.

Beim Bau des Fahrerstands gab es einen kuriosen Zwischenfall

Begonnen hatte alles damit, dass sich die jungen Leute in Welden ein gemeinsames Hobby suchten. Nachdem drei von ihnen sich einen Buggy zugelegt hatten, war die Begeisterung groß. Im Dezember 1987 wurde der Verein von acht Männern und zwei Frauen gegründet. Gefahren wurde zunächst auf einer Rennstrecke zwischen Leeder und Welden. 1990 erfolgte der Umzug auf das Gelände der ehemaligen Leederer Kiesgrube, das die Gemeinde Fuchstal dem jungen Verein zur Verfügung gestellt hatte. Beim Bau des zweiten überdachten Fahrerstands wurde man ungewollt zu Dieben.

Die Gemeinde hatte den jungen Leuten Holz zu Verfügung gestellt. Doch beim Abholen im Wald landete man bei den Stämmen eines privaten Waldbesitzers, der prompt Anzeige erstattete. Da man das Holz schon hatte schneiden lassen, konnte man mit der Zahlung einer Entschädigung das Missverständnis gütlich regeln.

Sogar Nachtrennen sind auf der Strecke möglich

1998 feierte der Verein sein zehnjähriges Bestehen mit der Ausrichtung der deutschen Meisterschaft mit 120 Teilnehmern, es siegte damals Daniel Reckward. Der Weldener Helmut Fischer wurde Vierter, ein Jahr später sogar deutscher Vizemeister. 2000 fuhr er mit seinem „Schrauber“ Michael Stamnitz zur Weltmeisterschaft nach Las Vegas. Auch 2001 und 2005 war der MC Welden Ausrichter der deutschen Meisterschaften.

Die Strecke selbst ist dank des Einsatzes vieler ehrenamtlicher Helfern mittlerweile 340 Meter lang und zählt zu den technisch anspruchsvollsten in Süddeutschland. Man verfügt über einen geräumigen Fahrerstand für bis zu 18 Starter, eine Steilkurve, dem nach Stamnitz benannten „Bazidrom“, eine Boxengasse und Parkplätze. Dank eines Stromanschlusses und einer Flutlichtanlage können Nachtrennen ausgerichtet werden.

Für die Fahrer wird es anspruchsvoll

Sechs Vorsitzende hatte der MC Welden in seiner bisherigen Geschichte. Der in diesem Jahr gewählte Fischzüchter Werner Ruf war es schon von 1996 an acht Jahre. Er war damals auch an dem Zwischenfall mit dem „geklauten“ Holz beteiligt. Auch sportlich war Ruf immer vom „Buggyfieber“ infiziert und vor vier Jahren wurde er bei den Senioren deutscher Vizemeister. Der Fuchstalring liegt an der Verbindungsstraße von Leeder zur B17 etwa 600 Meter östlich des Bahnübergangs und gegenüber der Biogasanlage. Für Bewirtung ist gesorgt, der Eintritt ist frei.

