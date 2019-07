vor 39 Min.

Kleine Landsberger Sanitäter sind spitze beim Helfen und Retten

Die Bambini des Roten Kreuzes Landsberg holen beim oberbayerischen Vergleichswettkampf den Sieg und lassen sogar Erwachsene hinter sich. Beim Landeswettbewerb reicht es nicht ganz fürs Treppchen.

Von Dagmar Kübler

Auch die Kleinsten beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Landsberg wissen schon gut Bescheid, wie sie Wunden versorgen, Beulen kühlen oder Trost spenden – und zwar auf höchstem Niveau. Die Bambinigruppe „Blutkörperchen“, ihr gehören Kinder von sechs bis neun Jahren an, ist vor etwa drei Wochen als Sieger aus dem Bezirkswettbewerb hervorgegangen. Sie haben gleich zwei Preise geholt: Bei den Gleichaltrigen belegten sie den ersten Platz – und wurden zudem noch Gesamtsieger.

Anja Kratz, Leiterin der Jugendarbeit, erklärt, wie man Gesamtsieger wird: „Die erreichten Punkte der beiden Parcours „Spiel & Spaß“ sowie „Themen“ werden zusammengezählt. Wer die höchste Punktzahl hat, gewinnt unabhängig von der Altersklasse.“ Also haben die Landsberger Bambini sogar die Großen, die Altersgruppe geht bis 27 Jahre, besiegt.

Die Konkurrenten sind sogar über 20 Jahre alt

Auf die Frage, wie das geht, antworten die sieben Sieger wie aus der Pistole geschossen: „Durch Teamarbeit, und wir haben gute Gruppenleiter.“ Die Fahne vom Jugendrotkreuz liegt auf dem Palettentisch, das Maskottchen der Kinder, ein Frosch namens „Quark“, lehnt locker an den zwei gewonnenen Pokalen. Auf den Holzbänken sitzen die Kinder und beantworten geduldig Frage um Frage. Da sind Linda und Annika, die den Bezirkssieg mit errungen haben, beim Landeswettbewerb, der kürzlich im Chiemgau anstand, aber nicht dabei sein konnten, weil sie als Ruethenmädchen und Pandurin beim Ruethenfest im Einsatz waren. Also mussten Lukas, Nick, Patrizia, Max-Joseph und Sebastian ohne die Ältesten der Gruppe auskommen.

Sie waren trotzdem zuversichtlich, die Besten von ganz Bayern zu werden. Ganz gereicht hat es nicht dafür, aber sie haben sich auch über den fünften Platz gefreut. Rund 400 Jugendrotkreuzler haben an der Veranstaltung teilgenommen, bei der die Bambini ihr Wissen in einem zweieinhalb Kilometer langen Parcours am Chiemsee entlang unter Beweis stellen mussten.

Das Team muss bei den Aufgaben zusammenhalten

Beim LT-Besuch im Rot-Kreuz-Gebäude in der Celsiusstraße blickten die Bambini zurück auf die Aufgaben, die sie im Kampf um den Bezirkssieg zu bewältigen hatten. „Bei der Erste-Hilfe-Praxis mussten wir Personen, bei denen Verletzungen mit Schminke aufgetragen worden waren, versorgen“, erzählt Linda. Max-Joseph berichtet vom Parcours „Fun & Action“, bei dem eine schwierige Teamaufgabe zu lösen war: „Wir mussten uns, auf einer Bank stehend, sortieren nach Alter, Haarfarbe, Größe – und keiner durfte runterfallen.“

Für das Rot-Kreuz-Wissen wurde vorher viel gepaukt, mussten doch Details zur Geschichte des Roten Kreuzes aufs Papier gebracht werden, erinnert sich Sebastian. Annika ist das Theaterspielen noch präsent. Ein Thema und bestimmte Wörter wurden vorgegeben und alles musste in einem Theaterstück umgesetzt werden. „Immer, wenn wir eine Frage zur Feuerwehr oder Wasserwacht richtig beantwortet haben, durften wir ein Puzzleteil umdrehen“, beschreibt Lukas die Puzzlearbeit und Nick erinnert sich noch gut an die Erste-Hilfe-Theorie.

Spielend zum Fachwissen

Die vergangenen Wochen haben die begeisterten Rot-Kreuz-Junioren genutzt, um für den Landesentscheid zu trainieren. So wurden Unfälle mit „Opfern“ simuliert, die verarztet werden mussten. „Das Wissen wird aber auch viel über Kooperations- und Kommunikationsspiele vermittelt“, erzählen die Gruppenleiterinnen Anja Kratz und Anna Röck, die von Sara Chaabane und Annika Hitzelberger unterstützt werden. Zum BRK gekommen sind die meisten Kinder über ihre Eltern oder älteren Geschwister. „Mein Papa ist beim Roten Kreuz, der hat mich mit zum Tag der offenen Tür genommen. Die Vorführungen haben mir gefallen, und ich wollte auch mitmachen“, erzählt der siebenjährige Lukas.

Der Landeswettbewerb bot neben Nervenkitzel auch kulinarische Genüsse: Die Kinder berichten begeistert von Gulasch, Pizza und vegetarischen Nudeln. Und ein weiteres Extra stand an: Erstmals durften die Bambini ihr 20 Mann großes Einsatzzelt selber aufbauen. Nachts wurde es dann ziemlich spannend, als ein Sturm aufkam, einige Großzelte zerstörte und die Turnhallen als Schlaflager umfunktioniert werden mussten, berichtete Anja Kratz dem LT.

