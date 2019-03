vor 21 Min.

Kleist ist immer aktuell

Starke Charaktere waren in der Komödie „Der zerbrochene Krug“ zu sehen – inszeniert vom Theater Poetenpack aus Potsdam.

Die Inszenierung des Potsdamer Theaters Poetenpack überzeugt durch Werktreue und deftige Charaktere

Von Bärbel Knill

Wenn ein Klassiker kommt, ist das Landsberger Stadttheater garantiert voll. So auch bei der Aufführung von Heinrich von Kleists Komödie „Der zerbrochene Krug“ in einer Inszenierung des in Landsberg wohlbekannten und gleichermaßen beliebten Theaters Poetenpack aus Potsdam. Die Inszenierung von Regisseur Andreas Hueck erfreute durch absolute Werktreue und deftige Charaktere.

Als Kleist den „Zerbrochenen Krug“ 1806 vollendete, war er 29 Jahre alt, gebeutelt von einer Zeit des Umbruchs unter dem Einfluss der Aufklärung und der Romantik, hatte Offizierslaufbahn und Jurastudium hinter sich gelassen und ein einfaches Leben in der Natur der Schweizer Berge versucht. Ein Lebenslauf, den man sich auch in der heutigen Zeit vorstellen kann. Und auch das Thema des Stückes, ein Richter, der selbst Täter ist und den Prozess letztlich gegen sich selbst führt, ist noch heute aktuell.

Vor einem einfach und historisch gehaltenen Bühnenbild und mit ebensolchen Kostümen konzentriert sich das Theater Poetenpack in seiner Inszenierung ganz auf die starken Charaktere, die auch den Reiz der Komödie ausmachen. Allen voran Teo Vadersen, großartig in der Rolle des verlogenen, von Genusssucht und Lust getriebenen Dorfrichters Adam. Das ist eine Glanzrolle, die auch die ganz großen deutschsprachigen Schauspieler wie Helmut Qualtinger, Gustav Knuth oder Gustl Bayrhammer gerne übernahmen. Aber auch Sylvia Reutmeister als nervig redselige Mutter Marthe, Clara Schoeller als schüchtern verschämte Tochter Eve, Jörg Vogel als schlichter, ehrlicher und aufbrausender Bauernbursche Ruprecht oder Thomas Mai als beflissener, ehrgeiziger Schreiber Licht amüsieren mit ihren Figuren. Schließlich hat auch noch die wichtigtuerische Frau Brigitte (Johanna Lesch) ihren großen Auftritt, und Andreas Hueck sorgt als korrekter und menschlicher Gerichtsrat Walter für die Aufklärung des Chaos.

Das Stück ist voller Symbolik und Anspielungen. So ist das Motiv des Richters als Angeklagter aus dem Sophokles-Drama „König Ödipus“ inspiriert (auch der Klumpfuß von Richter Adam weist darauf hin). Die Namen Adam und Eve verweisen auf den biblischen Sündenfall. Der zerbrochene Krug steht für Eves verlorene Unschuld und die Beziehungen, die durch den Vertrauensverlust zu Bruch gingen. Die Richterperücke, die verloren geht, symbolisiert Rechtschaffenheit und Gesetz, die abhandengekommen sind. Aktuell ist die Thematik des Machtmissbrauchs in Kombination mit sexuellem Missbrauch, siehe da, das war früher auch schon verbreitet.

Eine werkgetreue, auf das Wesentliche konzentrierte Inszenierung des Potsdamer Theaters Poetenpack, die den Kleist’schen Dialogen mit ihrem Wortwitz und ihren Sprachspielen viel Raum ließ, unterhaltsam und mit Bildungseffekt. Lang anhaltender Applaus des Publikums war der Lohn.

